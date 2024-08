Un homme se faisant passer pour un chauffeur de covoiturage arrêté après avoir violé deux femmes à Miami, selon la police

Un homme se faisant passer pour un chauffeur de covoiturage fréquentait des boîtes de nuit populaires de Miami, à la recherche de femmes ivres qu’il pourrait agresser sexuellement, selon la police.

Yadir Alejandro Gongora, 39 ans, est accusé d’agression sexuelle et d’enlèvement après avoir été arrêté samedi dans le cadre de deux affaires distinctes. Il est détenu au centre de détention de Metrowest sans caution.

En août 2023, une femme de 22 ans s’est rendue au département de police de la ville de Miami et a déclaré aux enquêteurs qu’elle avait été agressée sexuellement, mais qu’elle ne se souvenait pas comment cela s’était passé.

La femme et deux de ses collègues étaient sortis pour une soirée arrosée, prenant un Uber jusqu’à Candela, un bar de Brickell, selon un rapport. Plus tard au cours de la sortie, son téléphone s’est retrouvé à court de batterie et elle n’a pas pu trouver ses amis.

Elle a donc décidé de sortir et se souvient avoir fini dans un véhicule, même si elle ne se rappelle pas comment elle était entrée à l’intérieur, précise le rapport. À un moment donné, un homme l’a violée pendant qu’un autre homme conduisait la voiture.

La femme s’est réveillée, toujours à l’intérieur du véhicule, près de cinq heures plus tard, selon le rapport. À ce moment-là, l’un des hommes lui a demandé de sortir dans un Publix, situé au 134 SW 13th Street, indique le rapport.

L’épicerie était à seulement deux minutes du bar.

En mai, la police a reçu des informations – expurgées dans le rapport déposé au tribunal cette semaine – qui les ont conduits à Gongora. Lorsque la police l’a interrogé vendredi, Gongora a affirmé qu’il ne connaissait pas la femme et qu’il ne l’avait jamais vue auparavant.

Gongora a cependant déclaré qu’il proposait des trajets à des personnes depuis des clubs de Wynwood et du centre-ville de Miami, en mentionnant spécifiquement E11EVEN Miami et Club Space, selon le rapport. Gongora a affirmé qu’il avait travaillé pour une application de covoiturage entre 2017 et 2019, mais qu’il avait ensuite commencé à conduire des clients réguliers qui l’avaient contacté.

Un modèle de comportement ?

Un mois plus tard, en septembre 2023, une femme de 21 ans s’est manifestée après avoir été agressée sexuellement de manière similaire, révèle un deuxième rapport.

La femme a déclaré qu’elle était sortie boire un verre et qu’elle avait été séparée de ses amis. Elle n’avait aucun souvenir de la nuit jusqu’à ce qu’on la dépose près de chez elle, dans le bloc 16800 de la 67e avenue nord-ouest.

Elle ne se souvient pas si elle ou quelqu’un avec elle avait commandé un covoiturage, mais a déclaré qu’elle se souvenait pour la dernière fois d’être près du 900 South Miami Avenue, à environ 30 minutes de chez elle, selon le rapport.

La femme a déclaré avoir remarqué que ses sous-vêtements étaient dans son sac à main, mais que son téléphone, son portefeuille et son appareil photo avaient disparu.

Gongora est tombé dans le collimateur de la police en mai, après que celle-ci a reçu des informations qui ont également été expurgées dans le rapport. Lorsqu’on a montré à Gongora une photo de la victime, il a dit aux enquêteurs quelque chose qui a été expurgé dans le rapport.

Ces incidents de covoiturage ne sont pas la première fois que Gongora est accusé d’agression sexuelle.

En octobre, Gongora a été accusé de vol par enlèvement et d’agression sexuelle après que la police a déclaré qu’il s’était fait passer pour un chauffeur Uber et avait violé une femme qu’il avait récupérée dans une boîte de nuit de Wynwood.

Il a été condamné en mai à deux ans de probation pour vol à main armée. Les circonstances de cet accord n’étaient pas claires lundi soir.