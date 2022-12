Un homme se coince sous une statue d’éléphant au temple du Gujarat, la vidéo devient virale

En Inde, les visites de temples sont régulières. Les gens voyagent souvent à travers les États pour visiter les temples et chercher des bénédictions. Dans une vidéo qui devient virale actuellement, on peut voir un homme coincé sous une statue d’éléphant. L’homme effectuait un rituel lorsque cela s’est produit. Partagée par l’utilisateur de Twitter Nitin, la vidéo a maintenant recueilli 161 000 vues. On peut voir l’homme lutter trop pour sortir de la statue et se tenir correctement.

On peut voir l’homme allongé sous la statue et utilisant ses mains et ses pieds pour appliquer une force et se frayer un chemin à travers. Cependant, il est incapable de le faire. Il est entouré de plusieurs personnes autour de lui. Le prêtre du temple peut également être vu en train d’aider l’homme, mais rien ne fonctionne. Regarde:

Pendant ce temps, plus tôt, une vidéo réconfortante d’un chien se prosternant devant une idole de Ganesha devant un temple est devenue virale sur Internet. La vidéo partagée par un utilisateur sur Instagram a suscité les éloges des utilisateurs pour l’adorable chien. Dans la vidéo, on peut voir un chien se prosterner devant une idole de Ganesha à l’extérieur d’un temple. Pendant que l’homme à côté rendait hommage à l’idole, l’adorable animal de compagnie baissa la tête et toucha le sol du bas du visage. Vers la fin, dès que l’homme a fini de prier, le chien se lève aussi et commence à marcher avec lui. L’utilisateur a également ajouté la chanson Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva – Kids Special chantée par Harshiv Kotecha en arrière-plan.

Les utilisateurs des médias sociaux ne pouvaient s’empêcher de dire à quel point le chien dans la vidéo était mignon. L’un des utilisateurs a écrit : “Bappa, bénis ce bébé”. Un autre utilisateur a écrit: “C’est tellement, tellement mignon. Je ne peux pas m’arrêter de regarder cette vidéo”. Un troisième utilisateur a écrit : « Uff, c’est trop adorable ». « Je regarde ça en boucle. Les chiens sont des joyaux », a plaisanté un autre utilisateur dans la section des commentaires. Plusieurs autres utilisateurs ont commenté avec des cœurs, des visages souriants, du feu, des coups de foudre et de nombreux autres émojis heureux.

