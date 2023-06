Un homme se bat pour la vie et une femme blessée après un double coup de couteau d’horreur dans un lieu de villégiature populaire au Royaume-Uni

Un HOMME se bat pour sa vie et une femme a été blessée après avoir poignardé un double coup de couteau dans un lieu de vacances populaire au Royaume-Uni.

L’homme a été poignardé au ventre et à la tête lors d’une dispute entre deux groupes d’hommes à Bournemouth, Dorset.

Un homme se bat pour sa vie après avoir été poignardé à l’estomac et à la tête à Bournemouth Crédit : BNPS

Une femme a également été transportée à l’hôpital après avoir été poignardée Crédit : BNPS

Une femme de 21 ans, qui n’était connue d’aucun des deux groupes, a été blessée au bas du corps par un couteau au cours du même incident et a également été transportée d’urgence à l’hôpital.

On dit que son état ne met pas sa vie en danger.

Un homme de 20 ans a été arrêté à proximité, soupçonné de lésions corporelles graves et de bagarre, et reste en détention.

Il a également été blessé à la main et a été transporté à l’hôpital pour y être soigné.

Les flics sont également à la recherche d’un deuxième suspect en lien avec les coups de couteau.

Il aurait porté un T-shirt orange et portait une planche à roulettes à environ 2 h 50 aujourd’hui.

La police a mis en place deux cordons sur Old Christchurch Road près du magasin Bet Fred et sur Albert Road à proximité.

Old Christchurch Road est la plaque tournante de la vie nocturne en plein essor de Bournemouth et aurait été occupée par des enterrements de vie de garçon et de jeune fille la nuit dernière.

Mais c’est aussi devenu le pire quartier de crimes violents de la station balnéaire.

Un portier travaillant dans un bar voisin a rapporté avoir vu un groupe de jeunes quitter les lieux avant de remarquer l’homme grièvement blessé allongé sur le trottoir devant le magasin Bef Fred.

Il a déclaré: « Ils sont passés devant moi et ont continué à regarder quelque chose. Ils se sont éloignés rapidement.

« Ils n’avaient pas l’air de sortir en boîte.

« J’ai vu un garçon allongé sur le sol et des ambulanciers paramédicaux se précipiter vers lui. Il n’avait pas l’air de bouger.

« Je n’ai rien vu avant cela ni vu quelqu’un se blesser pendant que je gardais la porte. »

L’inspecteur-détective Darren Moores, du CID de Bournemouth, a déclaré: « Une enquête sur cet incident est en cours pour établir exactement ce qui s’est passé.

« J’exhorte tous ceux qui en ont été témoins ou qui ont filmé l’un des incidents sur leur téléphone portable à contacter la police du Dorset.

« Dans le cadre de nos premières enquêtes, nous recherchons un suspect exceptionnel qui porterait un t-shirt orange et porterait peut-être une planche à roulettes.

« Je demanderais à quiconque sait qui c’est ou où il se trouve de bien vouloir me contacter.

« Je comprends que cet incident préoccupera les membres du public et les entreprises locales et les agents de l’équipe locale de police de quartier effectueront des patrouilles à haute visibilité dans la région au cours des prochains jours et peuvent être approchés avec toute information ou préoccupation. «