Une bonne matinée apparemment transformée en scène de thriller d’action pour un Américain cette semaine et la vidéo de l’incident a recueilli plus de onze millions de vues sur Twitter.

Dans la vidéo de quarante-six secondes partagée par @ Evi3Zamora vendredi, un homme est vu sortir de chez lui en se dirigeant vers sa voiture. Il souhaite une femme qui va faire un «bonjour» de jogging et regarde sa voiture commentant comment il a besoin de la faire laver. Tout semble aller normal à ce moment-là jusqu’à ce que la femme de l’homme sorte précipitamment de la maison et que le grondement d’un chat se fasse entendre. La femme de l’homme s’éloigne, courant entre deux voitures. L’homme est vu en train de tendre la main vers sa femme et attrape le chat et le soulève et c’est alors qu’il se rend compte qu’il s’agit d’un lynx roux. On peut l’entendre crier «Oh mon dieu, c’est un lynx roux!

L’homme jette l’animal aussi loin qu’il le pourrait comme une balle et avertit les gens à proximité qu’ils doivent faire attention à l’attaque de l’animal. La femme qui était auparavant passée pour faire du jogging revient également voir l’incident sauvage se dérouler devant elle. Au lieu de s’éloigner de la maison, le lynx roux revient et retourne vers la maison de l’homme. Il crie alors et prévient sa femme que le félin s’approche d’elle. L’homme crie même avec rage qu’il va tirer sur l’animal.

Sous-titrant la vidéo, l’utilisateur de Twitter l’a qualifiée de «sauvage 46 secondes». Dans le tweet suivant, ils mentionnent également que le nom de l’homme est Happy qui a finalement abattu l’animal qui était «enragé».

Avec plus de 317,5K likes, plus de 100k retweets depuis qu’il a été partagé sur le site de microblogging, le tweet a certainement attiré l’attention des internautes.

Lmao ok je viens d’apprendre que le nom de cet homme est « Happy » et il cite « shot that fucker » il était enragé – Sada (@ Evi3Zamora) 15 avril 2021

La vidéo a également suscité des réactions hilarantes de la part des téléspectateurs, car un utilisateur a déclaré qu’il était disponible pour adapter la vidéo dans un script de film.

Je suis disponible pour l’adapter à un scénario de film. – Neal Shepperson. (@NealShepperson) 17 avril 2021

Tandis que beaucoup d’autres ont souligné comment l’homme avait décidé de tirer sur l’animal et avait même une arme en sa possession.

Typique. « Je vais tirer sur ce putain ». – Noelene Standen (@NoeleneStanden) 17 avril 2021

Personne ne va mentionner le pistolet dans la poche de son cardigan ?? !!! – MJC a des avis (@clgomn) 17 avril 2021

Je ne comprends toujours pas cette culture de se promener avec une arme à feu. – M. Olly. (@euwol) 17 avril 2021

Que pensez-vous de la vidéo virale?

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici