Pour un Américain, un voyage en jet ski a conduit à une mission de sauvetage d’un dauphin empêtré dans un piège sous-marin. Une vidéo réalisée en Floride montre comment la créature marine innocente a été sauvée juste à temps par l’homme, qui a ensuite été filmé et est maintenant devenu viral.

Les images partagées sur Facebook montrent un homme nommé Nick Tuduri qui a également été identifié par le jet ski Florida Highway Patrol avec un ami dans les eaux libres de la baie de Biscayne quand il a vu un dauphin agitant. Pas inquiet, Tuduri passe à l’action pour tenter de libérer l’animal, qui est emmêlé dans une corde attachée à une cage sous le niveau de la mer.

La vidéo a été prise sur la caméra GoPro de Nick et lui a montré à l’aide d’un couteau pour couper la corde où la queue du dauphin était emmêlée alors qu’il luttait pour nager. Il a publié une série de vidéos sur son compte Facebook montrant comment lui et son ami Craig ont aidé l’animal en difficulté.

Nick peut être vu avec un couteau pour couper la corde et après un certain temps, nous le voyons remonter sur son véhicule nautique tout en tenant la corde. On peut entendre Nick assurer le dauphin « Viens ici ma fille, je t’ai », entend-il devant la caméra dire qu’il sauvera l’animal alors qu’il lutte pour sortir du piège.

Parler contre WPTV Nick a dit que l’animal était en difficulté et qu’il était en difficulté à cause des gens. Il a poursuivi en disant que la corde était une corde de nylon très épaisse et solide. Il a dit qu’il lui avait fallu près de trois minutes pour couper droit pour libérer l’animal. Le jeune homme a déclaré à la chaîne d’information locale que s’il n’avait pas agi à temps, le dauphin n’aurait survécu que quelques heures.

Nick a dit que bien qu’il ait été sur l’eau tant de fois, il n’avait jamais vécu une telle situation. Il a également exhorté les autres jet-skieurs à aider les animaux dans le besoin s’ils se trouvent dans une situation similaire.