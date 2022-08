Un homme sauve un chien sur la voie ferrée à l’approche d’un train

Mumbai est une ville aux multiples esprits, avec de nombreux visages différents. Le local de Mumbai est un creuset d’histoires, car des personnes de différents milieux sociaux se réunissent avec un seul objectif en leur cœur : la survie. L’humanité, cependant, se montre là où on pourrait le moins s’y attendre, et avec le moindre espoir d’aucune sorte de récompense. Dans une vidéo, partagée sur Instagram par une page appelée Mumbai Meri Jaan, un tel acte de gentillesse intrépide a été vu. Le clip est crédité à un certain Nikhil Lokhande.

Dans le clip, on peut voir un chien arriver sur les voies ferrées à l’approche d’un train. Le conducteur du train semblait avoir déjà repéré le chien et ralenti quelque peu, mais pas avant qu’un homme ne monte sur les voies pour sortir le chien du danger. De nombreux spectateurs ont vu l’homme sortir le chien des rails et le poser sur la plate-forme. L’une des personnes sur la plate-forme tend la main à l’homme et il monte lui-même sur la plate-forme. Le train passe ensuite sans encombre, heureusement.

Un certain nombre de commentateurs sur Instagram ont suggéré que l’incident s’était produit à Nallasapora, qui fait partie de la région métropolitaine de Mumbai.

“Respect au gars qui a sauvé le chien et aux hommes à moteur aussi… un gars très courageux qui a sauvé le chien”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Un autre a demandé que l’homme soit étiqueté sur le poste. “S’il vous plaît, taguez-le les gars et donnez-lui autant de crédit qu’il mérite 🙌”, ont-ils écrit.

Récemment, dans un autre exemple de bravoure, la forte présence d’esprit et la rapidité de réflexion d’une femme ont permis d’éviter un accident de train majeur dans le district d’Etah, dans l’Uttar Pradesh. La femme de 58 ans a remarqué une fissure sur la voie et a signalé au train d’arrêter d’utiliser son sari de couleur rouge, a rapporté le Times of India. L’incident s’est produit près de Nagla Guleriya, qui dépend du poste de police d’Awagarh dans le district d’Etah. Apparemment, la femme, Omwati, travaillait dans les champs jeudi lorsqu’elle a repéré la partie endommagée de la voie ferrée vers 8 heures du matin. La fissure a été remarquée près du poteau numéro 33/78 qui se trouvait près de la maison d’Omwati. Ayant vécu près de la voie ferrée, Omwati savait que le train de voyageurs Etah-Tundla passerait bientôt par la voie endommagée.

