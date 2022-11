Un homme sauve le roi Cobra qui se cachait à l’intérieur d’un scooter à mains nues

Le cobra royal est considéré comme l’un des serpents les plus dangereux de la planète. Son venin peut même entraîner la mort car il attaque le système respiratoire d’un individu. De même, la mention de cette espèce venimeuse suffit à donner des frissons dans le dos. Mais, dans un cas époustouflant, un homme a été capturé sur vidéo en train de sauver un cobra royal à mains nues après l’avoir trouvé à l’intérieur d’un scooter.

Une vidéo de l’homme, Avinash Yadav, qui est un défenseur de l’environnement, tentant de sauver le cobra géant est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. Il partage souvent des vidéos informatives sur diverses espèces de serpents sur la plateforme de partage de photos. Avinash a partagé la dernière vidéo sur Instagram avec la légende “Sécurité Z+ pour le propriétaire d’Activa… cobra à lunettes”.

La vidéo s’ouvre sur l’homme utilisant un petit tournevis pour soulever le serpent coincé dans la partie frontale du deux-roues. Alors qu’il essaie de le saisir, le cobra lève la tête hors du scooter et siffle violemment à Avinash pour l’avoir poussé. Afin de contrecarrer les tentatives de l’homme, le serpent se replie davantage autour du véhicule. Cependant, il a pu le sauver vers la fin de la vidéo à mains nues. Dans la vidéo, plusieurs spectateurs ont également été vus en train de capturer la scène bizarre sur leurs smartphones.

Depuis qu’elle a été partagée, la vidéo a jusqu’à présent recueilli plus de 40 000 likes sur Instagram. Des centaines d’utilisateurs ont également partagé leurs réactions dans la section des commentaires de la publication. « C’est terrifiant. C’est incroyable ce qui se passe », s’est extasié un internaute. Un autre a commenté: « Oh mon Dieu non. Mdr. C’est fondamentalement ma pire crainte ».

“Cela a l’air si effrayant OMG”, a fait remarquer un troisième utilisateur.

Il est essentiel de se rappeler que le sauvetage d’un serpent nécessite des compétences et de l’expérience, et que cela peut mettre la vie en danger s’il est mal fait. Il faut toujours demander l’aide de professionnels formés plutôt que d’essayer de les sauver par eux-mêmes.

