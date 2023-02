Un homme sauve des chiots coincés dans des débris, Internet fait l’éloge

La Syrie et la Turquie sont actuellement sous le choc du tremblement de terre massif qui a secoué les deux pays. Les rapports affirment que plus de 20 000 personnes ont perdu la vie dans la tragédie. Les opérations de sauvetage battent leur plein, à la recherche de survivants qui pourraient être coincés à l’intérieur des décombres. Des conditions de gel accompagnées de pluie menacent la survie des victimes. Au milieu des nouvelles déchirantes, une vidéo virale touchante d’un homme sauvant des chiots des décombres, soi-disant d’une catastrophe naturelle, a envoyé une lueur d’espoir parmi les masses, prouvant que l’humanité est la plus grande vertu.

Le clip désormais viral a été publié sur Twitter le 8 février. “Oh mon cœur”, lit la légende.

La mise en page textuelle intégrée dans la vidéo disait : « L’enfant du chien a été enterré sous les ruines après le tremblement de terre. Il croit qu’ils sont encore en vie. Creuser constamment le sol. Une personne gentille aide à nettoyer les ruines ensemble. Enfin, sauvez un chiot. Puis j’ai sauvé le deuxième chiot.”

La vidéo montre une chienne essayant désespérément de creuser le sol pour sauver ses chiots. Bientôt, un homme vient chercher de l’aide et ensemble, ils commencent à déplacer les rochers et le sol pour chercher les chiots sans défense. Le chien semble impatient alors qu’il continue de griffer le sol dans l’espoir désespéré de retrouver ses bébés.

Après beaucoup d’efforts, l’homme parvient enfin à sortir deux chiots des décombres et de la pile de débris. Il les tient dans ses mains pendant que la maman chien remue la queue de joie. Après avoir sauvé les chiots, l’homme emmène la chienne mère et ses bébés dans un refuge, où il leur fait un lit pour se reposer et stocke même un tas de nourriture pour les animaux.

Les internautes ont hurlé après la diffusion de la vidéo émotionnelle sur Internet. Un utilisateur a commenté: «Je suis en larmes !!! Quel acte gentil et ce chien montre à quel point les animaux sont vraiment incroyables… Magnifiques !!!!” « Je ne peux pas m’arrêter de pleurer ! Je suis tellement content que la fin soit heureuse », a plaisanté un autre. “D’accord. J’aime à nouveau les gens », a avoué un troisième individu.

je suis en larmes !!! 😢 quel acte gentil et ce chien montre à quel point les animaux sont vraiment incroyables 🥰🥰🥰 Magnifique !!!!— TRACY B 🌴☀️🏈❄️🦬❤️ (@Tracyb716) 8 février 2023

Je ne peux pas m’arrêter de pleurer ! Tellement heureux qu’il ait eu une fin heureuse – Applejuiceskye (@ClaireXRP) 8 février 2023

D’accord. J’aime à nouveau les gens.— SheAintRight😉 🇺🇸🌊 (@cindyaintright) 8 février 2023

La vidéo a recueilli plus de 2,5 millions de vues à ce jour et a reçu plus de 50 000 likes sur Twitter.

