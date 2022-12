Un homme saute sur une voie ferrée pour arrêter un train en mouvement, voici ce que fait ensuite le pilote de locomotive

Alors qu’Indian Railways fait tout ce qui est en son pouvoir pour rendre les chemins de fer plus sûrs, certaines choses échappent à leur contrôle. Ce clip montre un jeune homme marchant avec désinvolture sur la voie et saluant avant de descendre de la voie alors que le train se rapproche. Alors que le conducteur du train a tiré la pause et que personne n’a été blessé, ce n’est pas là que le clip se termine. Le conducteur du train se charge de donner une leçon à l’insouciant. Il descend du train, se précipite vers le jeune homme, et le gifle assez fort pour le faire tomber.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जहां ये व्यक्ति पटरी पर आकर चलती ट्रेन को ोकत ोकता है।फि्रेन चर ट्रेन से उतरोकता है।फि्रेन चालक ट Joh pic.twitter.com/niKlSVCn2X – Shubhankar Mishra (@shubhankrmishra) 26 décembre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur déception face à la vidéo. Non seulement ils ont été rebutés par le comportement imprudent de l’homme, qui semblait ivre pour la plupart, mais ils ont également été découragés par la réaction des autres personnes présentes sur place. Au lieu de retirer l’homme du chemin, ils choisissent tous de faire d’abord une vidéo. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Je ne sais pas ce qu’est l’ivresse de l’alcool, qui devient mortelle. L’alcool devrait être interdit parce qu’on ne peut pas s’attendre à ce que les alcooliques arrêtent de boire. Même si l’alcool coûte leur vie ou celle de leur famille. Un monsieur peut-il expliquer pourquoi l’alcool n’est pas interdit ? »

न जाने इतना क्या शराब का नशा है, जो जान पर बन आये आये, शराब को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि? शराबियों से तो कर उम्मीद नही. जान पर ही क्यों न बन आये😐😐आखिर! कोई सज्जन हमे समझाए की शराब क्यों नही बन हो सकता ?? 😔😔— Palak🇮🇳 (@ Palak7645852) 26 décembre 2022

“Si le caméraman le voulait, au lieu de faire la vidéo, il aurait pu déplacer cette personne plus tôt”, lit-on dans un autre tweet.

पत्लकार चाहता तो वीडीयो बनाने की जगह पहले ही उस व्यक्ति को हटा सकता था— Honey (@ new33329787) 26 décembre 2022

Un autre utilisateur a tweeté : « Le plus drôle, c’est qu’il y a aussi un journaliste et un caméraman à l’arrière, et au lieu de déplacer cette personne, ils sont occupés à faire des vidéos. Les nouvelles sont importantes, mais la vie d’une personne n’est pas importante. C’est la prudence du conducteur du train qui lui a sauvé la vie. Sinon, l’homme serait mort.

T गई, नहीं तो हो जाता राम नाम सत्य,— अनिल कुमार सन्यय (@anilalap) 26 décembre 2022

Lors d’un incident similaire, un SUV a échappé de justesse à l’écrasement par un train. Le clip partagé sur Instagram montrait que la voiture manquait de se faire percuter quelques instants après avoir été poussée par un camion. Le SUV peut être vu en train d’attendre au passage à niveau, mais quelques instants plus tard, un camion apparaît et pousse le SUV sur les voies. Alors que deux hommes sortent de la voiture pour affronter le chauffeur du camion, le conducteur de la voiture appuie sur l’accélérateur et se sauve ainsi que la voiture.

https://www.instagram.com/reel/Cl9bY4kJH-r/

Que pensez-vous de ces évasions étroites ?

