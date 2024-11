Un homme s’attend à être ligoté et à avoir des relations sexuelles avec une jeune femme attaquée à coups de hachette

Un homme qui s’attendait à avoir des relations sexuelles avec une jeune femme après lui avoir permis de l’attacher sur la plage a été attaqué à coups de hachette, selon un rapport du bureau du shérif du comté de Volusia.

L’attaque a eu lieu près du 1900 Ocean Shore Blvd. à Ormond-By-The-Sea à 20h34 mercredi.

Alana Cagle, 18 ans, de Daytona Beach, et son petit ami, Wayne Streeter, 24 ans, d’Ormond Beach, ont chacun été accusés de coups et blessures aggravés avec une arme mortelle. Les deux suspects ont été libérés de la prison du comté de Volusia sous caution de 5 000 $.

La victime a subi plusieurs coupures

La victime a déclaré qu’il « avait accepté de venir à la plage avec Alana Cagle pour qu’elle puisse l’attacher sur la plage et avoir des relations sexuelles avec lui », selon un affidavit d’accusation. Cagle est venue le chercher entre 18 heures et 19 heures dans sa Subaru et ils se sont rendus au parc du Bicentenaire où elle s’est garée et ont marché jusqu’à la plage.

La victime a déclaré qu’il avait commencé à « recevoir des vibrations étranges » de la part de Cagle, assis à cinq pieds de lui, puis qu’il avait commencé à lui attacher les jambes avec un morceau de corde jaune. La victime a déclaré qu’elle ne se sentait pas à l’aise et a donc dit à Cagle qu’elle avait changé d’avis. À ce moment-là, Streeter est apparu, selon le récit du rapport d’arrestation.

La victime a commencé à délier ses jambes mais Cagle a sauté sur ses jambes. Il l’a repoussée et a couru avec Streeter pour la poursuivre, plaquant la victime au sol. Streeter a étouffé la victime jusqu’à ce qu’elle puisse à peine respirer, selon le rapport.

Cagle a commencé à frapper la victime, détaille le rapport. La victime a déclaré à un adjoint qu’il « avait observé Alana avec ce qui semblait être une hachette alors qu’elle le frappait partout ».

La victime a déclaré qu’il s’était battu pour sa vie et avait échappé aux coups, en courant sur Ocean Shore Boulevard où il avait vu la voiture de patrouille d’un adjoint.

Homme torse nu, saignant abondamment

L’agent qui a récupéré la victime a déclaré avoir vu un homme torse nu saignant abondamment d’une jambe et d’autres parties de son corps, criant frénétiquement et saluant les voitures sur Ocean Shore Boulevard. La victime présentait de multiples coupures à l’abdomen, aux rotules, aux tibias ainsi qu’une profonde coupure dans la partie supérieure gauche du dos.

La victime a été transportée à Advent Health Daytona pour y être soignée pour ses blessures.

Cagle et Streeter ont été arrêtés peu de temps après l’incident lors d’un contrôle routier. Du sang et le sac à dos de la victime ont été retrouvés dans le véhicule.

Sur les lieux de l’attaque, les policiers ont trouvé la corde jaune, un T-shirt, un chapeau et un étui pour hachette. Les enquêteurs ont également trouvé du sang sur une allée de plage et dans le parc où courait la victime.

Cagle a demandé un avocat et a refusé de parler aux députés. Streeter a déclaré qu’il avait été récupéré par Cagle pour se rendre à la plage et qu’il ne savait pas comment la victime était arrivée sur la plage. Il a affirmé que la victime avait poussé Cagle vers le bas, ce qui avait incité Streeter à le frapper au visage. Après le combat, lui et Cagle sont partis, a-t-il déclaré.

