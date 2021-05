Un homme s’assemble avec des moutons à l’extérieur de la résidence du gouverneur du Bengale pour protester contre la crise de Covid-19

Dans une manifestation inhabituelle contre le prétendu manque d’inquiétude de ceux qui occupent des postes élevés au sujet de l’aggravation de la situation des coronavirus au Bengale occidental, une organisation sociale, mardi, a rassemblé un troupeau de moutons devant Raj Bhavan à Kolkata. Un porte-parole de Kolkata Nagarik Mancha a accompagné des bergers qui ont emmené les animaux près de la porte nord de la maison du gouverneur. Ils y sont restés pendant environ cinq à sept minutes avant que des policiers, d’abord déconcertés, ne chassent les agitateurs et les moutons de la zone de haute sécurité.

Soit dit en passant, mardi était l’anniversaire du gouverneur Jagdeep Dhankhar.

Le porte-parole de Mancha a déclaré que l’organisation avait recouru à un tel mode de protestation car un rassemblement de personnes n’était pas autorisé pendant la pandémie et des ordonnances d’interdiction étaient en vigueur dans la région. Le troupeau se composait de huit moutons, dont six blancs et deux noirs, et était amené par un homme vêtu de kurta et de jeans.

«Il y a une pénurie d’oxygène dans l’état, les patients COVID-19 ne reçoivent pas de lit, les gens meurent. Mais nous ne l’avons pas vu (le gouverneur Jagdeep Dhankhar) venir en soutien aux personnes sous le choc du coronavirus », a déclaré le porte-parole.

Le gouverneur signale d’autres problèmes mais pas la «grave situation du CCOVID-19», a-t-il affirmé.

Le Kolkata Nagarik Mancha n’a aucun lien avec aucun parti politique, a déclaré le porte-parole.

Les manifestations bizarres surviennent à un moment où le Bureau central d’enquête (CBI) a arrêté des membres du Congrès Trinamool au pouvoir dans l’affaire d’arnaque Narada.

Réagissant à l’incident, le gouverneur s’est tourné vers Twitter pour s’en prendre à la loi et aux ordres de l’État. Il a même critiqué la police de Kolkata pour n’avoir pris aucune mesure contre l’homme qui avait amené les moutons.

État de la loi et de l’ordre@MamataOfficialmême à la porte d’entrée principale de Raj Bhawan inquiétant avec la police de position@KolkataPolicelaissant tout à désirer. Et tout cela lorsque la zone est soumise à 144 ordonnances d’interdiction CrPC. Contraint de demander une mise à jour à ce sujet. pic.twitter.com/HIiD7bTf67 – Gouverneur du Bengale occidental Jagdeep Dhankhar (@ jdhankhar1) 19 mai 2021

Réagissant à l’incident, le haut dirigeant du BJP, Anupam Hazra, a déclaré: «Une telle conduite désagréable contre le premier citoyen de l’État en dehors de Raj Bhavan n’a montré le Bengale que sous un mauvais jour.

Le porte-parole du Congrès Trinamool au pouvoir, Kunal Ghosh, a déclaré que le parti n’avait aucune idée de qui était derrière cette agitation ou de ce qui les avait poussés à recourir à un tel acte. «Nous demanderons à tout le monde de faire preuve de retenue et de garder son sang-froid et de ne rien faire qui enfreindrait les directives de sécurité relatives aux coronavirus», a déclaré Ghosh.

(avec des entrées de PTI)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici