Un homme s’abritant dans une benne à ordures de West Kelowna a failli être écrasé dans un camion à ordures

Un homme a probablement de la chance d’être en vie après s’être abrité dans une benne à ordures et s’être retrouvé dans un compacteur de camion à ordures. (photo d’archive de la presse noire)

Alors que la vague de froid dans l’Okanagan se poursuit, certaines personnes ont été forcées de chercher refuge dans des endroits potentiellement dangereux.

Un chauffeur de camion à ordures à West Kelowna a été choqué lorsqu’il a entendu des bruits de claquement provenant de l’arrière de son véhicule le 1er décembre. entendu le vacarme.

Lorsqu’il s’est arrêté et est sorti du camion, il a entendu un homme à l’intérieur du compacteur. Le conducteur s’est rendu compte que l’homme avait été ramassé à l’intérieur d’une benne à ordures à un endroit précédent et que le compacteur avait peut-être été utilisé au moins deux fois avant d’être retrouvé.

Le service d’incendie de West Kelowna a libéré l’homme, qui souffrait de blessures mineures aux pieds et aux mains et était en hypothermie. Il a été transporté à l’hôpital pour évaluation.

«Lorsque le temps se refroidit, nous voyons parfois cela se produire alors que les gens cherchent un abri partout où ils le peuvent», a déclaré le const. Mike Della-Paolera, agent des relations avec les médias à la GRC de Kelowna. “Heureusement, ce résultat a été favorable et il survivra à ses blessures mineures.”

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de West KelownaCamions à ordures