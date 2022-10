Un homme russe se fait presque couper la tête à cause d’un ascenseur dysfonctionnel, la vidéo devient virale

Dans un moment plutôt effrayant, un homme a échappé de peu à se faire couper la tête dans un accident d’ascenseur effrayant en Russie. L’homme semble avoir échappé à la mort d’une fraction de seconde. Selon la description de la vidéo, l’incident s’est produit dans un immeuble d’appartements de la ville de Krasnodar, en Russie.

Jetez un œil aux images terrifiantes ici.

Dans la vidéo, un homme a été aperçu en train de sortir d’un ascenseur. Jusque-là, l’ascenseur semblait fonctionner parfaitement bien. Cependant, lorsqu’un autre homme a essayé d’entrer dans l’ascenseur, l’ascenseur s’est déplacé vers le bas à une vitesse rapide alors que l’homme était toujours entre la porte. Des images de vidéosurveillance ont montré l’homme regardant son téléphone alors qu’il entrait dans l’ascenseur, tandis que les portes se fermaient autour de lui.

Dans une démonstration de forte présence d’esprit, l’esprit a dévié un accident majeur lorsqu’il s’est précipité en arrière et a sauvé sa tête d’être coupé entre le plafond de l’ascenseur et le sol du bâtiment. Il avait d’abord bloqué les portes de chaque côté de lui mais a été forcé de plonger en arrière alors que l’ascenseur montait.

Les internautes n’ont pas pu garder leur calme face aux accidents à peine évités et ont exprimé leur choc face à la vidéo dans la section des commentaires. Un utilisateur de YouTube a écrit : “Mon plus grand cauchemar”, tandis qu’un autre a écrit “Oh mon dieu !”

Depuis son partage, la vidéo a amassé un total de 4 413 vues et plus. L’incident où cela s’est produit – Krasnodar – est présenté comme le centre économique du sud de la Russie. La ville compte plusieurs entreprises prospères et regorge de complexes d’appartements.

Avez-vous déjà vu des images comme celle-ci auparavant?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici