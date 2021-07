Un homme russe fait des bruits de cheval la nuit pour torturer ses voisins, arrêté

Dans peut-être le premier cas du genre en Russie, un homme a été envoyé en prison pendant trois ans et demi après avoir continuellement torturé ses voisins en faisant hennir des chevaux la nuit. Habituellement, dans des cas comme celui-ci, les autorités infligent une amende à l’accusé et mettent fin à l’affaire. Mais ici, les choses sont devenues incontrôlables. L’homme de 47 ans faisait de tels sons pendant deux heures chaque nuit et ne laissait pas ses voisins dormir paisiblement. Les voisins touchés avaient déposé jusqu’à 80 plaintes auprès de la police avant que l’accusé ne soit finalement arrêté. Yuri Kondratyev a harcelé les personnes vivant dans son appartement pendant deux ans à partir de 2018.

L’incident a été signalé dans la ville russe de Nijni Novgorod. Selon les informations disponibles, l’homme est au chômage depuis un certain temps et son partenaire l’a également quitté il y a quelques années. Ce n’est qu’après ces deux événements que Yuri a commencé à harceler ses voisins avec un son aussi absurde. Initialement, il jouait des chansons à un volume très élevé, puis les remplaçait par le son d’un cheval qui court ou qui renifle. Ses voisins se sont plaints de ses actions et ont également suggéré qu’il avait besoin d’un traitement et qu’il devrait être envoyé dans un hôpital psychiatrique.

Yuri, d’autre part, a produit un certificat d’un psychiatre dans lequel il était mentionné qu’il était mentalement apte. En raison de son comportement, Yuri a dû payer des amendes à plusieurs reprises, mais cela ne l’a pas empêché de déranger ses voisins. Il a continué à faire des bruits de cheval jusqu’au moment où il n’a pas été arrêté.

Il y a eu 80 plaintes contre lui entre avril 2018 et décembre 2020 à cause de ce problème. La police lui avait également infligé des amendes à plusieurs reprises pour ces plaintes, mais rien ne l’a empêché de torturer ses voisins jusqu’à ce qu’il soit finalement arrêté et envoyé en prison.

