L’hiver a démarré en force dans presque toutes les régions du monde. Les endroits qui restent froids toute l’année souffrent plus que les autres. Récemment, une vidéo a fait surface dans laquelle on voit des vaches portant des soutiens-gorge triangulaires dans le village le plus froid du monde. Il est évident que cette mesure a été entreprise pour s’assurer que l’animal n’a pas froid.

Selon un rapport de Le courrier quotidien, un agriculteur local en Russie qui a probablement plus de 70 ans a eu cette idée. Nikolay Atlasov a conçu avec ces soutiens-gorge faits à la main pour ses cinq vaches. Lui et son troupeau restent dans le village d’Oymyakon, dans la région russe de Yakoutie. La température dans le village atteint moins 45 degrés Celsius. Selon un habitant local qui a filmé cet incident, les vaches Yakout passent leurs hivers de cette manière uniquement. Ils sont faits pour porter ce soutien-gorge conçu lorsqu’ils vont à leur point d’eau.

Nikolay était au départ un ancien chercheur et ingénieur des mines d’or. Il avait une petite propriété dans le village. Ce village le plus froid est également appelé le pôle du froid car la température officiellement enregistrée de cet endroit a été de moins 67,7 ° C. Cependant, les habitants sont d’avis que les lectures antérieures datant de janvier 1924 étaient de -71,2 degrés Celsius.

Semyon Sivtsev, un habitant du village le plus froid habité en permanence, a filmé l’intégralité de l’incident. Il a dit: «C’est ainsi que les vaches yakoutes passent leurs hivers – nos soutiens de famille. Ils attendent dans la file d’attente, la boisson la plus âgée en premier. L’essentiel est de garder l’animal au chaud. Les vaches sont habillées lorsque la température tombe à moins 30 ° C ou moins 35 ° C. Ils ne portent aucun autre vêtement – juste un soutien-gorge. »

Décrivant le fonctionnement de ces soutiens-gorge, il a révélé que le soutien-gorge est noué avec deux sangles autour du corps et une sangle sous la queue. L’objectif principal de ce soutien-gorge est d’offrir une protection à la peau sensible de la mamelle. Si l’on en croit les locaux, ce nouage du soutien-gorge permet d’économiser environ deux litres de lait par vache.

En ce qui concerne la confection du soutien-gorge, on utilise de la peau de mouton ou de la fourrure de lièvre, qui est généralement disponible dans les anciennes cagoules des manteaux. C’est essentiellement comme la réutilisation et le recyclage de vieux manteaux dans le but de protéger les animaux de l’hiver rigoureux.