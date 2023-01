Un homme risque sa vie pour traverser la voie ferrée et se fait gifler par un officier du FPR

Une vidéo effrayante d’un homme presque écrasé par un train fait le tour d’Internet. Dans la vidéo, l’homme, tentant de traverser les voies pour se rendre sur un autre quai, s’enlise avant d’être sauvé par l’action rapide d’un personnel de la Force de protection des chemins de fer (FPR) présent sur place. L’homme, qui semble être âgé, peut être vu traverser les voies ferrées pour atteindre l’autre quai lorsqu’une de ses chaussures est tombée. Au lieu de faire le saut pour éviter d’être renversé par un train, l’homme revient chercher sa chaussure. Un officier du FPR qui a remarqué ces bouffonneries de l’homme, a couru dans sa direction lui faisant apparemment signe de rester de l’autre côté de la voie jusqu’à ce que le train passe.

Mais l’homme a choisi autrement en supposant qu’il pourrait faire le saut dans le temps. Alors qu’il finissait par sauter sur le quai, le train s’approcha de lui à quelques centimètres. L’officier du FPR est venu à la rescousse de l’homme et l’a tiré sur la plate-forme en un rien de temps, évitant de justesse un incident désastreux. Après que l’homme ait échappé à l’écrasement sous le train, le policier l’a giflé pour son comportement imprudent. Un utilisateur de Twitter a partagé un extrait de l’incident à côté de la légende, “La gifle, à la fin, était réconfortante.”

Le clip, qui a amassé plus de 1,6 million de vues sur le site de micro-blogging, a également irrité un barrage d’utilisateurs qui critiquent l’homme. Un Twitterati espérait que “le conducteur du train aurait lui aussi la chance de lui en donner un”.

Un autre a demandé : « Une seule gifle ne suffit pas. Cela devrait être une infraction pénale.

Un autre a ajouté : « Padhe likhe gadhey hain yeh log (les gens comme eux sont appelés des instruits stupides) »

Pendant ce temps, un utilisateur a commenté: “C’est bien qu’il ne se soit pas figé en voyant le train si près.”

Un autre a écrit: “2 gifles supplémentaires étaient définitivement nécessaires.”

Les Twitterati qui ont partagé les images de l’incident terrifiant n’ont pas divulgué les détails de l’endroit et du moment où l’événement s’est produit. L’identité de l’homme reste floue. En plus de cela, on ne sait pas encore si des mesures ont été prises contre l’homme pour son comportement négligent.

