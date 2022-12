Un homme risque sa vie pour sauver des enfants de la noyade ; Internet l’appelle héros

Une vidéo d’un homme sauvant des enfants de la noyade lors des crues soudaines d’Oman est devenue virale. Dans la vidéo, on peut voir l’homme risquer sa propre vie pour sauver les enfants de la noyade. Le clip fait énormément de bruit sur Internet, et les gens louent l’homme pour ses efforts héroïques pour sauver deux enfants d’être emportés par l’inondation. Il a été posté par le compte Twitter @Fatihcevik14531. Jusqu’à présent, il a reçu 3,9 millions de vues et environ 8 948 likes.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont supposé que l’homme qui sauvait les enfants était leur père, mais au lieu de cela, il n’était qu’un homme ordinaire faisant de son mieux pour protéger la vie des enfants. Dans la vidéo, l’homme a été identifié comme étant le photographe Ali bin Nasser Al-Wardi. Il a mis sa vie en danger pour évacuer les enfants, qui se seraient autrement noyés dans le torrent déchaîné s’il ne mettait pas sa vie en danger.

Au bord de la rivière, plusieurs personnes se sont rassemblées et ont regardé comment l’homme a sans peur sauvé les enfants. Dans la section des commentaires de la vidéo, l’homme a posté un extrait de la façon dont il a sauté dans la rivière sans penser à sa propre vie.

La légende de la vidéo disait : « Les abonnés ont envoyé des images précédentes de cet événement. L’incident s’est produit à Oman il y a environ un mois. La personne qui a sauvé deux enfants, qui étaient dans une situation difficile avec une corde attachée à sa taille, comme s’il s’agissait de ses enfants, est un héros d’Oman ! Pour information; @Moath_0990 merci 📽engel20152015″.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont félicité l’homme pour avoir sauvé des enfants coincés dans une crue éclair. Un utilisateur a écrit: «Ce gars est incroyablement incroyable. Que Dieu vous bénisse, Rescue Guy, vous êtes génial. Risquer sa vie pour 2 enfants. Puissiez-vous toujours être béni par qui que ce soit que vous priez. Pour être si altruiste et courageux. Vous etes un vrai hero. Ce n’était pas une mince affaire !”

Chapeau à cet homme courageux 😊👍👍— Arvind K Singh (@arvindk_singh) 21 décembre 2022

Un autre a commenté : « J’ai été secouru une fois dans un accident, je suis toujours reconnaissant jusqu’à aujourd’hui même si je ne sais pas qui était mon héros ».

J’ai été secouru une fois dans un accident, je me sens toujours reconnaissant jusqu’à aujourd’hui même si je ne sais pas qui était mon héros.— dailyisaboringday (@everydaysboring) 22 décembre 2022

Ce mec est incroyablement incroyable. Que Dieu vous bénisse Rescue Guy, vous êtes génial. Risquer sa vie pour 2 enfants. Puissiez-vous toujours être béni 😇 par qui vous priez 🙏. Pour être si altruiste et courageux. Vous etes un vrai hero. Ce n’était pas une mince affaire ! — Margaret Hunger (@MargaretHunger8) 22 décembre 2022

Un utilisateur a également écrit : “Chapeau à cet homme courageux”.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici