Un homme retrouve son chien après 10 ans et c’est super sain

L’histoire d’un chien réunissant son maître après 10 ans gagne des cœurs sur Internet. Partagée par la page Facebook des services de soins aux animaux de la ville de San Antonio, l’histoire bouleversante a touché une corde sensible chez les internautes, les laissant amusés. Le chien nommé Samson a disparu il y a près d’une décennie. Son maître Mr C. a tout fait pour retrouver le chien mais n’a pas pu le trouver. Cependant, le refuge pour animaux ACS, basé au Texas, a trouvé Samson avec six autres chiens abandonnés il y a un mois et l’a amené aux soins. Ils ont écrit : « Il était dans un état assez rugueux, sale et couvert de puces ». Après avoir été scanné avant le traitement, il a été retrouvé avec une puce électronique qui révélait le nom de son propriétaire.

Dès que son « Hooman » M. C a entendu la nouvelle choquante que Samson avait été retrouvé, il s’est précipité vers ACS pour rencontrer son animal de compagnie. Partageant l’écrasante réunion, ACS a écrit que le propriétaire était si heureux de rencontrer Samson après tant d’années et ne pouvait s’empêcher de verser quelques larmes. ACS a ajouté que M. C s’est agenouillé et a dit « Samson, c’est moi. Tu te souviens de moi ? » Samson s’approcha lentement de lui et renifla sa main.

Bien! Cette réunion n’a été possible que grâce à la puce électronique. Il est important de pucer les animaux de compagnie pour de tels incidents et, par conséquent, la licence de puces électroniques est également une loi à San Antonio.

Les photos partagées par l’ACS en disent long sur la joie de M. C après sa réunion avec Samson. Depuis son partage en ligne, la publication a recueilli plus de 8 000 vues et des tonnes de commentaires.

Les internautes n’ont pas pu s’empêcher de verser de l’amour sur ce post touchant.

Un utilisateur a écrit: « J’espère que nous pourrons voir une photo mise à jour dans environ un mois afin que nous puissions faire l’expérience de son miracle continu ».

Un autre utilisateur a commenté : « Comme c’est triste mais heureux que le propriétaire l’ait récupéré, au moins il vivra le reste de sa vie entre de bonnes mains ». Un troisième utilisateur a écrit : « envoyer des vœux pour de nombreux nouveaux souvenirs positifs créés à nouveau ensemble. Quelle bénédiction de se retrouver ».

N’est-ce pas ‘patte’drable?

