Un homme retrouvé nu sur un bateau artisanal dans l’océan Pacifique avant d’être secouru par un bateau de croisière | Nouvelles du monde

Un homme qui tentait de devenir le plus jeune à traverser l’océan Pacifique à bord d’un bateau artisanal a dû être secouru par un bateau de croisière après le chavirage de celui-ci.

Tom Robinson, 24 ans, originaire de Brisbane, en Australie, a commencé son voyage de 8 000 milles à bord de son bateau « Maiwar » depuis la côte péruvienne en juillet de l’année dernière et devait arriver à Cairns en décembre.

Mais un communiqué publié sur son site Internet indique qu’une « vague d’une ampleur inattendue… est passée par l’écoutille principale et a inondé la cabine » jeudi.

Cela l’a amené à activer son alarme de détresse, qui a vu un avion français décoller de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, le localisant finalement à environ 100 milles marins au sud-ouest de Luganville, au Vanuatu.

Après que l’avion l’ait retrouvé, un bateau de croisière P&O a fait un détour pour le sauver, le trouvant nu au sommet du navire à l’envers.

Le communiqué disait : « Dans l’obscurité, l’avion a repéré Tom qui se tenait sur la coque renversée du Maiwar.

« Par la suite, un bateau de croisière, le Pacific Explorer, a fait un détour par rapport à sa route prévue pour récupérer un Mahuta nu. [Tom] qui a grimpé sur une échelle de corde pour atteindre le pont. »

Le communiqué confirme qu’il a reçu des soins médicaux, mais qu’il « avait l’air bien » lors d’un appel téléphonique à sa famille 13 heures après le sauvetage.

Il ajoute : « Nos sincères remerciements vont aux autorités australiennes, néo-calédoniennes et vanuatuanes qui ont toutes eu un rôle important à jouer dans son sauvetage ; ainsi qu’au capitaine et à l’équipage du Pacific Explorer qui ont littéralement fait tout leur possible pour récupérer Tom. »