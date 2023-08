Le logo de la GRC est visible à l’extérieur du quartier général de la Division « E » de la Gendarmerie royale du Canada, à Surrey, en Colombie-Britannique, le vendredi 13 avril 2018. La GRC de Sea to Sky a déclaré qu’un homme avait été retrouvé mort sur une piste de vélo de montagne à Whistler le 10 août. 2023, deux jours après sa sortie à vélo. LA PRESSE CANADIENNE/Darryl Dyck





Un homme retrouvé mort sur une piste de vélo de montagne « difficile » à Whistler

La GRC de Sea to Sky dit qu’il est allé faire du vélo le 8 août et qu’il a été retrouvé 2 jours plus tard