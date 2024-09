Un homme retrouvé mort dans un wagon en 1994 et identifié dans le comté de Santa Clara

Le bureau du médecin légiste et coroner du comté de Santa Clara a déclaré qu’Ian M. Shepard avait été retrouvé mort dans un wagon de chemin de fer le 18 juillet 1994, entre Reed Street et De la Cruz Boulevard. Les enquêteurs pensent que le wagon est arrivé à Santa Clara via Milpitas ou Oakland.

Selon le bureau du coroner, Shepard avait 40 ans lorsqu’il a été retrouvé. Il était blanc, mince et mesurait environ 1,80 m, avec des cheveux gris-brun foncé mesurant 25 cm de long. Les enquêteurs ont déclaré que la moustache de Shepard mesurait environ 3,8 cm de long et qu’il avait une barbe grise complète mesurant environ 10 cm.