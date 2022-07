Un homme retrouvé mort dans l’effondrement d’un parking à Vancouver qui a déclenché une recherche de 28 heures

Un homme a été retrouvé mort sous les décombres d’un parking sur le toit qui s’est effondré dans un espace de bureau en contrebas à East Vancouver jeudi, déclenchant une recherche qui s’est étalée sur deux jours.

WorkSafeBC enquête actuellement sur les causes de l’incident mortel sur le lieu de travail, selon le chef adjoint des opérations des services d’incendie et de sauvetage de Vancouver.

Mais l’identité de la victime n’est pas divulguée car la police “s’assure d’abord que la famille a été informée”, a déclaré Brad Hesse lors d’un entretien téléphonique.

Environ 50 personnes ont participé à l’opération de recherche.

“Ils ont localisé la personne disparue, et malheureusement elle est décédée”, a-t-il dit, ajoutant que le corps a été retrouvé vers 17h45. “Les équipages ont travaillé d’arrache-pied pendant une longue période.

“C’était très difficile, chaque fois que vous avez un effondrement structurel comme ça … C’est une situation très risquée.”

Des techniciens sont photographiés lors d’une opération de sauvetage vendredi, le lendemain de l’effondrement d’un parking dans une entreprise sur l’autoroute Lougheed à Vancouver. (Ben Nelms/CBC)

Les pompiers ont déclaré que l’effondrement s’était produit alors qu’une chargeuse compacte travaillait sur le toit de l’immeuble sur l’autoroute Lougheed vers 13 heures jeudi. La chargeuse et son conducteur sont tombés avec le toit, laissant un trou d’environ 9 mètres sur 12.

Vendredi, les équipages se sont concentrés sur une section de décombres après avoir recherché la personne disparue dans la nuit de jeudi, affirmant qu’ils étaient “assez confiants” qu’une personne se trouvait dans les décombres “sur la base de rapports de témoins oculaires et de l’emplacement du téléphone portable de la personne”, a déclaré Trevor Connelly, un autre porte-parole des pompiers, plus tôt dans la soirée. “Les chiens de recherche sur place ont identifié une zone sur laquelle nous pourrions concentrer nos recherches.”

Le groupe de travail Heavy Urban Search and Rescue, spécialisé dans les sauvetages industriels complexes, a également travaillé sur la recherche.

Les équipes ont soigneusement passé au crible un tas instable de béton, de terre, de cloisons sèches, de fils électriques, de conduits métalliques et d’autres gravats. Un camion aspirateur est arrivé vendredi dans le but de retirer les débris de la zone, a déclaré Connelly.

“Il y avait un gros tas de terre sur la surface du parking lorsqu’il s’est effondré et ce gros tas de terre est entré dans le trou avec tout le reste”, a-t-il déclaré. “Le travail est extrêmement, laborieusement lent.”

Un désordre de débris est représenté à l’intérieur du bâtiment sur l’autoroute Lougheed à Vancouver, le lendemain de l’effondrement d’un parking dans l’espace en dessous. (Ben Nelms/CBC)

Connelly a déclaré que des débris avaient commencé à tomber du bâtiment quelques instants avant l’effondrement, de sorte que les personnes à l’intérieur avaient reçu un “bref” avertissement avant que le toit ne s’effondre.

Huit personnes ont été secourues jeudi d’un bureau au deuxième étage. Les équipes de pompiers les ont fait sortir par une fenêtre et par une échelle, ont déclaré les équipes.

Deux de ces personnes ont été transportées à l’hôpital. L’un d’eux a été confirmé comme conducteur du chargeur, a déclaré Connelly.

Une mise à jour sur leurs conditions n’était pas immédiatement disponible.

La cause de l’effondrement encore incertaine

Mis à part la machinerie lourde, les équipages n’ont aucune autre information sur une cause possible, a déclaré Karen Fry, chef des services d’incendie et de sauvetage de Vancouver.

“C’est ce qu’on nous a dit, c’est qu’ils travaillaient dans ce domaine et un [skid-steer loader] traversé le bâtiment », a déclaré Fry.

L’experte en ingénierie Caroline Andrewes était sur les lieux vendredi et a déclaré que des incidents comme celui-ci sont exceptionnellement rares au Canada. En 1996, il y a eu un effondrement similaire non loin du site du dernier effondrement.

“Nous ne savons pas grand-chose sur le bâtiment à ce stade”, a déclaré Andrewes, de l’Association of Consulting Engineering Companies BC, lors d’une entrevue.

“Nous ne connaissons pas la conception, la construction, l’entretien – mais c’est un bâtiment plus ancien, et il est donc certain qu’il y a une couche de choses qui se sont produites au fil des ans.”