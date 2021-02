La capitale de l’Himachal Pradesh, Shimla, a reçu jeudi sa première chute de neige de 2021 et des régions telles que Kufri, Keylong, Kalpa et plusieurs autres hauteurs de l’État ont été ensevelies sous la glace alors que les chutes de neige se sont poursuivies pendant un certain temps. Et alors même que le temps atteignait des conditions inférieures à zéro à plusieurs endroits, un homme de 60 ans a été retrouvé gelé à mort dans le district de Kullu vendredi.

L’homme qui a quitté sa maison le 3 février a disparu et son corps a été retrouvé par les membres de sa famille deux jours plus tard, enterré dans la neige, a rapporté l’agence de presse ANI.

La police a pris le corps pour un autopsie et il devait plus tard être remis à sa famille pour incinération, a déclaré l’ANI citant la police.

Himachal Pradesh: Un homme âgé de 60 ans a été retrouvé gelé à mort dans le district de Kullu. Il a quitté sa maison le 3 février n’est pas revenu. Les membres de sa famille sont allés chercher et l’ont trouvé gelé et mort, le 5 février, la police a pris la garde du corps. Il sera rendu à la famille après l’autopsie pic.twitter.com/vIamxGJv4j – ANI (@ANI) 6 février 2021

L’État a reçu jeudi 50 cm de neige, soit la deuxième plus haute chute de neige en une journée reçue dans l’État au cours des 30 dernières années, selon l’agence de presse PTI. Il s’agit de la deuxième chute de neige de 54,1 cm que l’État a reçue en une journée le 12 février 2002, selon le directeur du centre Shimla Met, Manmohan Singh.

La température minimale de l’Himachal Pradesh a diminué de un à deux degrés Celsius entre vendredi et samedi, selon les données du bureau du Met.

Lisez aussi: Une nouvelle vague de chutes de neige engloutit Shimla, d’autres districts de l’Himachal; Voir des photos fascinantes

Des images et des vidéos de chutes de neige ont été partagées sur les réseaux sociaux et même des touristes ont visité la vallée de Solang après une nouvelle vague de neige cette semaine.

Lisez aussi: ‘Sight to Behold’: une vue imprenable sur un train enneigé dans l’Himachal Pradesh devient virale

Le département Met avait également prévu des chutes de neige dans les collines moyennes et hautes et a émis des signaux d’alerte météorologiques jaunes pour un orage dans l’état plus tôt.