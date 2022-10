Un homme retrouvé à Kelowna après avoir disparu pendant 3 jours – Kelowna Capital News

La GRC, le COSAR, les Services aériens de la GRC et le Service cynophile de la GRC ont travaillé ensemble pour retrouver l’homme.

Un homme de 22 ans a été retrouvé le 24 octobre, trois jours après avoir été porté disparu à Kelowna.

La GRC de Kelowna, le centre de recherche et de sauvetage de Central Okanagan, les services aériens de la GRC et le service cynophile de la GRC ont retrouvé le jeune homme qui avait été porté disparu le 21 octobre.

La police tient à remercier les équipes de recherche et de sauvetage et les membres du public qui ont aidé à récupérer l’homme.

