Un homme retire une bande qui cache des instructions en hindi dans le métro de Bangalore, une vidéo virale suscite des réactions mitigées

Les Indiens du Sud ont souvent critiqué les autorités pour leur imposition de l’hindi, qui est censé prendre le dessus sur l’importance de leurs principaux dialectes régionaux. Auparavant, la Bangalore Metro Rail Corporation (BMRCL) avait été interpellée pour avoir utilisé trois langues, à savoir le kannada, l’anglais et l’hindi, sur les panneaux de signalisation des gares. Maintenant, lorsque les instructions en hindi ont été cachées avec une bande dans un métro de Bangalore, une vidéo d’un homme essayant de décoller la bande est devenue virale sur Internet.

Un clip partagé par un utilisateur de Twitter, Kanan Shah, montrait des panneaux d’instructions dans un métro où les traductions en hindi étaient scellées par les autorités ferroviaires du métro. Après avoir remarqué un panneau de direction avec les trois langues, un homme dans la vidéo a ensuite révélé la bande qui couvrait l’instruction en hindi dans toutes les autres. Ils avaient des instructions telles que «Ne vous appuyez pas contre les portes», «Veuillez faire attention à l’écart», etc., écrites en kannada et en anglais tout en gardant celle en hindi cachée aux yeux du public, en utilisant un ruban de la même couleur dessus.

La vidéo désormais virale a divisé Internet alors que certains d’entre eux ont salué l’acte du métro de Bangalore tandis que d’autres les ont critiqués pour avoir supprimé l’une des langues officielles de l’Inde. Les internautes ont également souligné que le métro de Delhi ne mettrait jamais de panneaux en kannada, alors pourquoi Bangalore devrait-il en avoir en hindi ?

Pourquoi l’hindi devrait être ajouté à Bangalore ??? Première langue Kannada, langue universelle anglaise qui éclaire pour que les gens comprennent.— Ripson Lobo (@Ripsylobo12) 30 janvier 2023

Pouvez-vous me montrer kannada, tamoul, télougou, malayalam dans n’importe quel métro de Delhi ou n’importe quel métro du nord de l’Inde. 30 janvier 2023

Ce n’est pas de la haine, nous n’avons pas de langue nationale donc il n’y a pas besoin d’une 3ème langue— Deep Patel (@deeppatelguj) 30 janvier 2023

Je ne comprends tout simplement pas cette haine pour la langue HINDI… C’est le problème de la langue usse Itni de votre propre pays, langue étrangère chalegi lekin.— Nishi Singh💫 (@Nishhhh_19) 30 janvier 2023

Dites aux nordistes de mettre Kannada, Marathi, Bengali dans les trains et les métros de Dilli et UP, alors nous mettrons nous aussi l’hindi dans le nôtre. L’imposition de l’hindi est opposée, pas l’hindi la langue.— अमित (@_AmitK_) 30 janvier 2023

“Les gens qui abusent de ce type devraient aller de l’avant et mettre des panneaux Kannada dans le métro de Delhi et me faire confiance… comme vous les gens (qui n’aiment pas l’hindi) ne nous verrons pas pleurer à ce sujet, et nous ne le cacherons pas non plus, ” a écrit un utilisateur lésé tandis qu’un autre a commenté: “Ce n’est pas de la haine, nous n’avons pas de langue nationale, donc nous n’avons pas besoin d’une troisième langue.”

Ceux qui sont allés à l’encontre de la loi sur le métro ont répondu : « Je ne comprends tout simplement pas cette haine de la langue HINDI… C’est le problème de la langue de votre pays, usse itni, langue étrangère chalegi lekin ». A qui la faute alors ? Eh bien, il n’y a pas une seule réponse à cela!

