Un homme repère enfin son propriétaire après des jours sur Shark Tank Saison 2

À quelle fréquence rencontrez-vous votre propriétaire? Lorsque votre loyer est dû, lorsqu’ils visitent occasionnellement ou, dans certains cas, lorsqu’il y a une plainte. Mais maintenant, dans un cas rare, un homme de Bengaluru a repéré son propriétaire sur Shark Tank India après ne pas l’avoir vu depuis longtemps. L’homme est allé sur Twitter pour en parler et a écrit: “Peak Bengaluru Moment quand j’ai vu mon propriétaire sur Shark Tank India”. Il a même partagé une capture d’écran de l’émission, où le propriétaire est vu en train de parler aux investisseurs. La note sur la photo disait également: “J’ai vu mon propriétaire après des jours et directement sur Shark Tank, Peak Bengaluru Moment.”

Jetez un oeil au tweet ci-dessous:

Le tweet a recueilli plus de 229 000 vues depuis qu’il a été partagé en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits de le savoir, tandis que certains ont même plaisanté sur l’augmentation du loyer. L’un des utilisateurs a écrit : « Des choses qui ne peuvent arriver qu’à Bangalore.

Des choses qui ne peuvent arriver qu’à Bangalore— Ansh | anshss.lens (@anshstwt) 14 janvier 2023

Un autre utilisateur a demandé : « C’est votre propriétaire ? Dayum.

Un autre utilisateur a plaisanté: «Si le loyer augmente maintenant, vous savez pourquoi. Blague à part, grand respect pour le gars.

Si le loyer augmente maintenant, vous savez pourquoi 😂😶 Blagues à part, grand respect pour le gars 🙌🏻— Karan Agrawal (@TheKaranAgrawal) 10 janvier 2023

Ganesh Balakrishnan, le créateur de Flatheads, était le propriétaire qui a fait une apparition sur Shark Tank India. En présentant son entreprise, il a sangloté et a refusé un investissement potentiel des requins. Il a même prononcé la phrase “Wife Kamati Hai, Mai Udata Hu (Ma femme gagne et je dépense)”. Alors que beaucoup ont été émus par sa franchise, d’autres l’ont félicité pour avoir révélé ses erreurs à la télévision.

Shark Tank India, la version indienne de l’émission américaine très acclamée Shark Tank, est devenu un tube dormant et a piqué l’intérêt des gens. De nombreux téléspectateurs sont collés à leurs écrans alors qu’un panel de “requins” évalue les propositions d’entrepreneurs potentiels avant de décider d’investir ou non dans leur entreprise.

“Shark Tank India 2” est animé par le comédien de stand-up Rahul Dua et les juges incluent Anupam Mittal (fondateur et PDG de Shaadi.com – People Group), Aman Gupta (co-fondateur et CMO de boAt), Vineeta Singh (co- Fondatrice et PDG de SUGAR Cosmetics), Namita Thapar (directrice exécutive d’Emcure Pharmaceuticals) et Peyush Bansal (fondatrice et PDG de Lenskart.com). Cette saison voit également l’introduction d’un nouveau requin dans le panel – Amit Jain (PDG et co-fondateur de CarDekho Group et InsuranceDekho.com).

