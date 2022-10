Un homme rend un livre de bibliothèque en retard emprunté par feu son grand-père après 84 ans

Une copie du livre de Red Deer a été rendue à une bibliothèque presque après huit décennies. Le livre écrit par Richard Jefferies a été prêté à la bibliothèque d’Earlsdon en Angleterre par feu le capitaine William Humphries en 1938. C’est son petit-fils Raddy Riordan qui a rendu le livre mardi. Selon un rapport de la BBC, Riordan a trouvé le livre alors qu’il nettoyait la maison de sa mère. Tout en rendant le livre après 84 ans, Riordan a fait un don de 18,27 £ (environ 1 745 roupies) qui aurait accumulé des amendes au taux des années 1930.

Si le tarif actuel de la bibliothèque de 25 pence par jour avait été appliqué au livre, alors Riordan aurait dû payer 7 673 £ (environ Rs 7 lakh). “Je sens que j’ai effacé le crime de mon grand-père”, a déclaré Riordan à propos de l’incident. Lors d’une interaction avec le Local Democracy Reporting Service, Lucy Winter, la coordinatrice de l’engagement communautaire de la bibliothèque, a qualifié le livre de “beau morceau de l’histoire de la bibliothèque”. Elle a dit : « M. Riordan était si gentil et c’était si gentil de sa part de rendre l’amende à la bibliothèque.

Le petit-fils qui réside à Saffron Walden, dans l’Essex, a pensé que ce serait «amusant» pour la bibliothèque de récupérer la copie. Apparemment, son grand-père a emprunté le livre pour sa fille Anne, alors âgée de six ans, qui était la mère de Riordan. « Mon grand-père vivait à Earlsdon à la fin des années 1930. C’est là que ma mère grandissait à l’époque. Je ne sais pas trop pourquoi il ne l’a pas rendu, mais deux ans plus tard… le Blitz a emporté la majeure partie de la maison, mais pas le livre de la bibliothèque. Je me sentais plutôt mal en le rendant – ils m’ont demandé si je l’avais lu et je ne l’avais pas fait. Peut-être que je devrais essayer de le retirer juste pour pouvoir le lire moi-même. Ce n’était vraiment pas un livre passionnant, honnêtement », a déclaré le petit-fils.

Un avis sur la première page du livre indiquait que le livre aurait dû être rendu dans les 14 jours avant le 11 octobre 1938. Riordan a découvert le livre alors qu’il nettoyait la maison de sa défunte mère à Hinckley, Leicestershire.

