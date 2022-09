Quand Munawwar Rana a dit : « Meri khwahish hai ki mai phir se farishta ban jayu, maa est tarah lipat jau ki baccha ho jau (je souhaite redevenir un ange, je peux m’accrocher à ma mère de telle manière que je devienne un enfant) », nous l’avons tous ressenti.

Eh bien, d’accord ou non, les retrouvailles font toujours fondre nos cœurs, qu’il s’agisse de retrouvailles entre amis ou en famille. Une vidéo, partagée sur Instagram par le compte officiel de Goodnews Movement, raconte une histoire similaire.

Peu importe l’âge des enfants, ils aiment s’accrocher à leur mère. La mère aime ses enfants de la même manière, qu’elle soit jeune ou âgée. Quand une personne voit sa mère après une longue période, elle est ravie de la voir. Cependant, nous discutons aujourd’hui d’une vidéo virale dans laquelle un homme voit sa mère après 8 ans. En conséquence, dès qu’il la voit, ses yeux se lèvent et il se met à pleurer.

Meilleure vidéo Showsha

Tout en partageant la vidéo, l’utilisateur a écrit : « LARMES : Cela faisait presque 8 ans qu’il n’avait pas vu sa mère. Comme un petit garçon à nouveau dans les bras de sa mère.

Dès que l’homme entre dans la maison, il voit sa mère et se fige. Des larmes commencent à couler de ses yeux. La mère s’approche de son fils et se met à pleurer et ils s’embrassent tous les deux. L’homme est vu accroché à sa mère comme s’il était redevenu un enfant. Il ressort clairement de ses expressions que même après avoir embrassé sa mère, il est incapable de croire pleinement que sa mère est devant lui.

La vidéo ou la légende n’explique pas où il était depuis si longtemps et pourquoi il ne l’a pas rencontrée toutes ces années. Mais après avoir observé les émotions de ce duo mère-fils, nous sommes sûrs que vos yeux se sont également humidifiés.

Dès que l’homme entre dans la maison, il voit sa mère et se fige. Des larmes commencent à couler de ses yeux. La mère s’approche de son fils et se met à pleurer et ils s’embrassent tous les deux. L’homme est vu accroché à sa mère comme s’il était redevenu un enfant. Il ressort clairement de ses expressions que même après avoir embrassé sa mère, il est incapable de croire pleinement que sa mère est devant lui.

Cette vidéo a reçu plus d’un million de vues et de nombreuses personnes ont rempli la section des commentaires avec tant d’amour et de gratitude.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici