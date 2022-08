Un homme remporte 350 euros au concours “Lying Down” au Monténégro

Les compétitions bizarres ne sont pas nouvelles, et nous en avons une autre. Cette compétition unique de couché a lieu chaque année au Monténégro. Le vainqueur de la compétition, cette fois, s’est allongé pendant 60 heures d’affilée pour remporter le titre.

Selon The Mirror, Zarko Pejanovic est devenu le 12e champion du défi étrange, organisé au Monténégro, Brezna situé juste à l’extérieur de la 2e plus grande ville du pays, Niksic. Zarko a déclaré qu’il ne s’était même pas échauffé après avoir remporté le titre.

Zarko a déclaré au média local après avoir remporté qu’il ne s’était même pas échauffé pour la compétition. Il a en outre ajouté qu’il est facile de s’allonger lorsque votre entreprise vient vous soutenir, il est facile de s’allonger d’un coup. Mais quand c’est votre famille, il devient difficile pour les concurrents de ne pas se lever.

Le concours a commencé avec 9 participants. Cependant, 7 d’entre eux ont abandonné à la fin de la première journée. Cependant, Pejanovic se tenait sur son terrain (plutôt allongé) avec un autre participant Vuk Koljensic. Les deux se sont affrontés pour le titre de “le plus grand paresseux”. Au final, Pejanovic est sorti vainqueur.

Le concours a été mis en place pour s’amuser avec le stéréotype selon lequel les habitants du Monténégro sont paresseux. Pejanovic a reçu 300 euros (Rs 27 885) pour être resté allongé par terre pendant plus de 60 heures. En plus du prix en argent, Pejanovic a également remporté une expérience de rafting, un déjeuner pour deux dans un restaurant prestigieux de Podgorica, un séjour d’un week-end au Monténégro et de nombreux autres prix des sponsors de l’événement. Pejanovic est originaire de Podgorica.

Bien qu’il soit resté allongé pendant 60 heures d’affilée, Pejanoiv n’a pas pu battre le record de 2021 établi par Dubravka Aksic qui est resté au sol pendant 117 heures. Dubravka a pu réaliser l’exploit grâce à une règle qui lui permettait de faire des pauses toilettes toutes les 8 heures.

