Un homme regarde un match pendant une opération, Anand Mahindra pense qu’il mérite un trophée

Anand Mahindra est connu pour ses tweets spirituels. Il sait sûrement comment faire rire les gens. Et avec la fièvre de la FIFA au plus haut, ce devait être une incroyable collaboration sur Twitter. Dans un tweet récent, Anand Mahindra a tweeté une photo d’un homme de Pologne qui a continué à regarder la Coupe du Monde de la FIFA 2022 même sous rachianesthésie. Il pouvait être vu dans la salle d’opération avec deux médecins travaillant sur lui.

Le président a écrit dans sa légende : “Hey FIFA.com, ne pensez-vous pas que ce monsieur mérite une sorte de trophée ?” Vérifiez le ici:

Les utilisateurs des médias sociaux ont été étonnés par la dévotion totale de ce fan envers le sport. Mais ils étaient également heureux que les médecins n’aient pas participé à cela. Un utilisateur a écrit: “En Inde, si cela avait été la Coupe du monde de cricket, nos médecins auraient laissé les ciseaux.”

En Inde… Si cela avait été la Coupe du monde de cricket, nos médecins auraient laissé le ciseau. 😝— Vivek Saini 💬 (@viveksaini_) 8 décembre 2022

“Il ira bien tant que les médecins ne commenceront pas à regarder le match”, a lu un autre tweet.

Il ira bien tant que les médecins ne commenceront pas à chercher le match…..🤪🤪🤪— Swapnil Patil (@swapneilp) 8 décembre 2022

Une personne a écrit : « Cela montre que l’engouement pour le football est sans précédent en matière de sport ! La FIFA devrait identifier ces fans ou AC et les féliciter lors de la cérémonie de clôture !

Comme quoi, l’engouement pour le football est INÉGALÉ en matière de sport ! La FIFA devrait identifier ces FANS ou AC et les féliciter lors de la cérémonie de clôture ! https://t.co/s1Cl3ZH4Hh – Chose Zing (@ZingSrk) 8 décembre 2022

Lors du match des huitièmes de finale, l’équipe des Pays-Bas a battu l’équipe des États-Unis 3-1. Ensuite, l’Argentine a battu l’Australie par 2-1 et la Pologne a perdu contre la France par 3-1. Après cela, le Sénégal a perdu contre l’Angleterre 3-0. Le match Équipe Croatie contre Japon est devenu le premier match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 décidé par des tirs au but. Cela s’est terminé avec la Croatie battant le Japon 3-1 aux tirs au but. La Corée du Sud a perdu contre le Brésil, cinq fois champion, 4-1, le Maroc a battu l’Espagne aux tirs au but et lors du dernier match des huitièmes de finale, le Portugal a battu la Suisse avec un score de 6-1.

Les équipes gagnantes sont maintenant qualifiées pour les quarts de finale qui débuteront le 9 décembre. Ensuite, les matchs des demi-finales auront lieu les 14 et 15 décembre et le dernier match pour la victoire finale se jouera le 18 décembre.

