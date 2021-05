Un homme refuse l’offre de train car la dot invoquant le manque d’espace de stationnement, les vidéos virales laissent Internet en deux

Internet ne manque jamais d’impressionner les gens et de faire rire les téléspectateurs avec de nombreux clips hilarants inondés. Récemment, une nouvelle vidéo mettant en scène un homme affirmant rejeter un train offert en dot a fait surface sur les réseaux sociaux.

Le clip présente un homme à qui on demande si un train lui a été offert en dot lors de son mariage. À quoi, l’homme répond avec confiance par l’affirmative. Lorsque la personne qui enregistre la vidéo confirme si l’incident est vrai, l’homme répond: «Han. Hakikat Hai. »

Pour étayer son affirmation, il a ajouté qu’il avait nié l’avoir accepté car il n’était pas assez compétent pour conduire un véhicule lourd comme celui-ci. Si le côté de la mariée lui avait donné un petit véhicule, comme une voiture, il l’aurait accepté avec joie. De plus, il n’avait pas beaucoup d’espace pour le garer. «Où l’aurais-je garé?» fit remarquer l’homme.

Lorsque l’homme qui filme la vidéo demande en outre s’il achemine le moteur du train avec lui, l’homme a répondu de manière hilarante: «Sab kuch mil raha tha. Jab train ke sath sab kuch milega toh sab kuch milega. «

La vidéo de 30 secondes a laissé les internautes divisés et a recueilli plus de 2 200 vues et plus de 1 600 likes sur Twitter. Le clip devient viral avec des personnes souhaitant avoir le même niveau de confiance. Alors que certains demandent à l’homme d’avoir pensé à une meilleure idée pour rejeter la dot.

Plus tôt cette année, une autre vidéo amusante mettant en vedette un homme affirmant bizarrement lutter contre le coronavirus en s’asseyant sous le soleil a pris d’assaut Internet. La vidéo prise lors d’un rassemblement électoral a été filmée par un journaliste lorsqu’il a vu l’homme assister au rassemblement sans porter de masque au milieu de la pandémie.

Dans la vidéo virale, l’homme peut être entendu dire: «Je n’ai pas peur de la couronne. Quand je suis assis au soleil, la corona s’enfuit. »Il a affirmé que la transpiration au soleil aide à guérir la maladie, il ne trouve donc aucune utilité à porter un masque.

