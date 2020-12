Dame chance est une chose délicate. Pour certains, c’est un morceau de gâteau, pour d’autres, c’est difficile. Un homme qui a récemment déclaré sur les réseaux sociaux qu’il ne se marierait pas avant d’avoir un smartphone nouvellement lancé a été surpris lorsque la société s’est transformée en un père Noël exaucant ses souhaits et lui a offert un nouveau téléphone.

L’utilisateur de Twitter Kamal Ahamad de l’Uttar Pradesh a eu une agréable surprise lorsqu’il a reçu un Mi 10T Pro. Ahamad, après avoir reçu le précieux cadeau, a posté des photos du téléphone portable sur la plateforme de micro-blogging qu’il a reçues.

Une autre série de surprises attendait alors Ahamad lorsque le vice-président et directeur général de Xiaomi de Mi India, Manu Kumar Jain, a répondu à son message sur Twitter.

«Haha! Je pense que vous êtes maintenant prêt à vous marier ».

Ravi de la réponse, Ahamad a répondu à Jain: «Hahaha! Oui je suis prêt maintenant monsieur ».

Cependant, il semble que recevoir le téléphone n’était que le début pour Ahamad qui a ensuite décidé qu’il en voulait plus. Alors, il a encore tenté sa chance avec un autre tweet hilarant. Il a dit que maintenant qu’il avait le téléphone, il allait se marier avec lui et voulait Mi Notebook 14 comme dot.

Les internautes qui ont pris note du tweet d’Ahamad et de sa chance ultérieure ont également tenté de l’imiter et de voir si leur chance était aussi bonne que la sienne ou non.

Respecté monsieur, que diriez-vous d’un peu de philanthropie pour moi aussi ☺ J’utilise toujours l’ancien # Mi2 acheté en 2015, touche du bois qui va toujours fort, et j’adore vraiment @Xiaomi et c’est Appareil photo.Puis-je moi aussi recevoir une version améliorée décente de votre choix?#JustTakingAChance – Nitin Kapoor (@ NVAK1973) 22 décembre 2020

Yeh toh triche hai.Mujhe bhi chahiye – Dishank Shah (@ DishankShah20) 22 décembre 2020

Ce n’est pas fait. Moi aussi je veux # Mi10TPro. D’ici là, je ne fêterai pas mon anniversaire de mariage en février. Désormais, soit les photos seront prises par 108 MP, soit sans aucune. – Aditya Verma (@IamAdityaVerma) 22 décembre 2020

Cependant, il y a un hic. Ahamad n’a pas vraiment été doué du téléphone. Il a ensuite tweeté qu’il avait gagné un coupon pour le téléphone et qu’il l’avait donc gagné sur la page Xiaomi dans le cadre de plusieurs activités de renforcement de l’engagement de l’entreprise.