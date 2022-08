Un homme reconnu coupable lors du premier nouveau procès de l’héritage troublé de l’ex-détective

NEW YORK (AP) – Un homme a de nouveau été condamné mercredi lors du premier nouveau procès à la suite de l’examen d’un détective des homicides de New York, autrefois loué, qui a ensuite été accusé d’avoir piégé des suspects.

L’accusé, Eliseo DeLeon, a été emprisonné pendant près d’un quart de siècle avant que sa condamnation pour meurtre ne soit rejetée en 2019, et il a obtenu un nouveau procès.

Il fait partie de près de 20 personnes dont les condamnations ont été annulées dans des affaires impliquant le détective à la retraite Louis Scarcella, qui nie tout acte répréhensible. Les procureurs ont disculpé, ou du moins refusé de réessayer, la plupart de ces personnes, mais ont décidé de poursuivre DeLeon.

La juge de Brooklyn, Dena Douglas, a prononcé le verdict après avoir entendu l’affaire sans jury.

DeLeon avait 18 ans lorsqu’il a été arrêté dans la mort de Fausto Cordero, qui a été abattu lors d’une tentative de vol dans une rue de Brooklyn en 1995. Cordero rentrait chez lui après une fête de confirmation religieuse avec sa femme, son fils de 7 ans et un autre parent.

Des témoins, dont la femme de Cordero et un inconnu, ont identifié DeLeon comme étant le tireur, et la police a déclaré qu’il avait avoué.

Mais après qu’une caméra vidéo a été allumée, DeLeon a hésité et a demandé un avocat, disant qu’il était prêt à parler mais qu’il ne serait pas “imbécile, me mettre sur bande et dire que j’ai fait quelque chose que je n’ai pas fait”. Un juge a interdit la vidéo de son procès initial.

Les avocats de DeLeon ont déclaré que la police avait fabriqué les aveux présumés, que les procédures d’identification des témoins étaient défectueuses, que les résultats étaient inexacts et que tout était entaché par l’implication de Scarcella et de son partenaire de l’époque, le détective Stephen Chmil.

Les deux « ont accusé un homme innocent de meurtre », a déclaré l’avocat de DeLeon, Cary London, dans un résumé le mois dernier, implorant Douglas : « Mettez fin à ce cauchemar pour mon client.

Les procureurs ont déclaré que Scarcella et Chmil n’étaient pas des forces motrices dans l’affaire DeLeon, notant qu’ils n’avaient pas témoigné lors de son procès initial ou des audiences précédentes. Les procureurs ont considéré que les aveux contestés étaient légitimes et ont souligné que les deux témoins oculaires étaient revenus au tribunal pour réaffirmer leurs identifications après 27 ans.

“Toutes les preuves accumulées il y a 27 ans prouvent la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable, quel que soit le temps qui s’est écoulé”, a déclaré le procureur adjoint du district de Brooklyn, Chow Yun Xie, dans sa plaidoirie finale.

Chmil et un autre détective ont été chargés de mener l’enquête. Les documents de police montrent que Scarcella a au moins participé à l’arrestation de DeLeon et lui a lu ses droits. Le détective a témoigné qu’il ne se souvenait pas du tout de l’affaire.

À l’époque, Scarcella était une star de la casse des affaires dans une ville qui commençait à apprivoiser une vague de meurtres et d’autres crimes violents à l’époque de la cocaïne. Il a travaillé sur environ 200 enquêtes sur des homicides avant de prendre sa retraite en 1999, marquant des arrestations dans une liste d’affaires faisant la une des journaux.

Ceux-ci comprenaient le coup de couteau qui a blessé un danseur / chorégraphe renommé, le meurtre d’une femme retrouvée avec une hache dans le crâne et l’étranglement d’un homme ayant une déficience intellectuelle lors d’un vol de 20 $. Scarcella a également été crédité d’avoir monté un dossier contre le chef présumé d’un réseau de crack meurtrier de plusieurs millions de dollars et d’avoir attrapé les divers assassins présumés d’un rabbin bien connu, d’un agent de correction en congé et d’un employé du métro incendié dans sa cabine. .

Mais au cours de la dernière décennie, une liste d’accusés ont accusé Scarcella et Chmil d’avoir extorqué de faux aveux et d’avoir manipulé des témoins pour pointer du doigt des personnes qu’ils n’avaient pas vraiment vues.

Les hommes reconnus coupables d’avoir tué le rabbin, le greffier du kiosque à jetons et le gardien de prison ont été blanchis. La condamnation du chef de file présumé du crack a été annulée en juin. Les procureurs font appel de cette décision et considèrent également que de nombreuses autres condamnations sont valables dans les affaires impliquant Scarcella.

Un ancien juge de Brooklyn a déclaré en 2014 que le détective s’était livré à plusieurs reprises à des “pratiques fausses et trompeuses”, une conclusion que Scarcella a qualifiée d’incorrecte.

Lui et Chmil soutiennent leur travail. Leurs avocats ont déclaré que les détectives avaient utilisé des techniques légales et que leurs dossiers avaient été examinés par des procureurs qui avaient donné leur feu vert aux arrestations et examiné les preuves.

Jennifer Peltz, l’Associated Press