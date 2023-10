WARREN — Sheldon Jackson a obtenu une libération conditionnelle cette semaine après près de 30 ans de prison pour le meurtre aggravé de Theodore Emerson, 79 ans, lors d’une invasion de domicile dans une maison de Warren en 1993.

Avec cette décision, Jackson, 52 ans, sera libéré le 18 décembre et, après sa libération, il sera placé dans une maison de transition et soumis à cinq ans de surveillance conditionnelle.

La présidente de la commission des libérations conditionnelles, Lisa Hoying, a lu la décision 5 contre 4 après une audience de deux heures au cours de laquelle la mère et la sœur de Jackson se sont prononcées en faveur de sa libération.

Plaidant en faveur de Jackson, le bureau des défenseurs publics de l’Ohio a fait valoir que Jackson avait occupé un poste de confiance en tant que barbier pendant plusieurs années derrière les murs de l’établissement correctionnel de Grafton, en règle au cours de son histoire récente à la prison d’État.

L’avocat a expliqué que l’objectif à long terme de Jackson après sa libération sera d’enseigner les compétences de barbier après avoir travaillé auparavant dans un salon de coiffure du centre-ville de Warren.

Le procureur adjoint du comté de Trumbull, Charles Morrow, s’est opposé à la libération de Jackson lors de l’audience à Columbus en raison de ce qu’il a décrit comme des actes de violence horribles que Jackson a été reconnu coupable d’avoir infligé à un homme âgé dans sa maison de Warren.

Morrow a noté au comité que Jackson avait des antécédents de violations répétées tout au long de son séjour dans l’établissement correctionnel et a donné un bref résumé de l’affaire, dans laquelle Jackson avait agressé et poignardé à plusieurs reprises M. Emerson avec un tournevis, ce qui a conduit à sa mort peu de temps après. avant son 79e anniversaire.

La nuit de l’invasion de domicile, Jackson et ses deux coaccusés sont entrés de force dans la maison du couple Emerson, à Jefferson Street SW, et ont fait tomber Theodore Emerson dans un escalier jusqu’au sous-sol. Jackson et un autre agresseur ont ensuite suivi le vieil homme dans le sous-sol où il a été sévèrement battu. Un troisième agresseur est monté à l’étage où il a battu et poignardé Kathryn Emerson, 74 ans.

Lors de l’invasion de domicile, les hommes ont volé des objets personnels et 46 $ en espèces.

Pendant deux semaines après l’agression et le vol, Kathryn a été hospitalisée dans un état critique. Après avoir déménagé en Pennsylvanie, elle est décédée plus tard, incapable de témoigner contre les hommes en raison de ses blessures.

Le petit-fils des Emerson, Ernest Emerson, s’est entretenu par téléphone avec les membres du conseil d’administration pour exprimer ses griefs et ceux de sa famille contre la libération de Jackson.

« Il ne mérite pas de sortir parce que mon grand-père ne pouvait pas revenir », Ernest Emerson a déclaré à la commission qu’au moment du meurtre, il servait dans l’armée américaine. « J’ai dû prendre l’avion pour rentrer chez moi pour voir mon grand-père mourir à l’hôpital. »

Le plaidoyer de culpabilité de Jackson a contribué à retirer la peine de mort de la table. L’affaire était passible de la peine de mort car le meurtre a été commis alors qu’il commettait d’autres crimes.

Ayant participé à de nombreuses audiences de libération conditionnelle au cours de son mandat de procureur, Dennis Watkins a reconnu dans sa réponse la décision difficile soumise à la commission, déclarant dans l’une de ses lettres : « »Je sais que la commission – comme toujours – rendra son propre jugement indépendant dans cette affaire, comme vous (les membres de la commission des libérations conditionnelles) le faites dans toutes les autres, et j’ai suffisamment d’expérience pour savoir que parfois nos arguments peuvent ne pas prévaloir, néanmoins… vous devriez savoir ce que ressentent nos victimes aujourd’hui et que ce bureau plaidera toujours vigoureusement au nom des victimes et veillera à ce que justice soit rendue pour la communauté.

Le coaccusé de Jackson, Warren Cromety, sera entendu par la commission des libérations conditionnelles en septembre 2026, tandis que le troisième coaccusé, Carvin Clemmons, a depuis purgé sa peine de prison.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception