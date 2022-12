Un homme reconnu coupable d’une attaque au couteau dans un train allemand qui a fait 4 blessés

BERLIN – Un tribunal allemand a reconnu vendredi un homme coupable de tentative de meurtre et de lésions corporelles et l’a condamné à 14 ans de prison pour une attaque au couteau dans un train l’année dernière qui a fait quatre blessés.

L’agence de presse allemande dpa a rapporté que les procureurs, qui ont fait valoir qu’il y avait un motif islamique extrémiste pour l’attaque, avaient appelé à une peine d’emprisonnement à perpétuité tandis que les avocats de la défense ont fait valoir que leur client était un schizophrène paranoïaque qui ne pouvait être tenu pénalement responsable et a appelé à sa acquittement. Les juges du procès ont exclu qu’il souffrait de troubles mentaux au moment de l’attaque, a rapporté dpa.

L’attaque a eu lieu dans un train à grande vitesse ICE voyageant de Passau, à la frontière autrichienne, à Hambourg le 6 novembre 2021. Les autorités ont initialement déclaré que l’homme avait attaqué ses victimes apparemment au hasard et présentait des signes de maladie mentale, mais que il n’y avait aucune indication immédiate d’un motif terroriste.

Les procureurs ont déclaré plus tard que des vidéos de propagande du groupe État islamique avaient été trouvées sur le suspect et que des informations sur son compte Facebook pointaient également dans cette direction.

La police a déclaré que le suspect était arrivé en Allemagne en 2014 et avait obtenu l’asile en 2016. Il vivait à Passau.

Le train s’est arrêté à Seubersdorf, entre les villes bavaroises de Ratisbonne et de Nuremberg, après l’attaque et les enquêteurs ont déclaré que le suspect avait été arrêté rapidement et sans résistance.