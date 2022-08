Un homme reconnu coupable du meurtre de sa femme enceinte en 2005 voit sa semi-liberté prolongée

Un homme d’Edmonton reconnu coupable d’avoir tué sa femme enceinte et d’avoir jeté son corps dans un fossé il y a plus de 15 ans s’est vu accorder une autre semi-liberté de six mois.

Michael White, 45 ans, a comparu devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada plus tôt ce mois-ci, et le comité de deux membres a rendu public les motifs de sa décision aujourd’hui.

Dans le document, la commission indique que White – dont la semi-liberté de l’établissement Beaver Creek à Gravenhurst, en Ontario, a déjà été prolongée deux fois depuis qu’elle a commencé en février de l’année dernière – n’a eu “aucun problème” à vivre dans une maison de transition, et passe maintenant quatre nuits par semaine chez sa fiancée.

Mais il dit qu’il doit respecter un certain nombre de conditions pendant sa semi-liberté, notamment qu’il participe à des conseils pour faire face aux facteurs de stress liés à la réintégration et aux relations saines, et qu’il signale toute relation et amitié avec des femmes.

White a été reconnu coupable en 2006 de meurtre au deuxième degré et offrant une indignité à un cadavre dans la mort de sa femme Liana White. Il a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans.

Son appel des condamnations a ensuite été rejeté par le plus haut tribunal de l’Alberta. Il a clamé son innocence, y compris devant la commission des libérations conditionnelles.

Liana White était enceinte de quatre mois du deuxième enfant du couple lorsqu’elle a été mortellement poignardée en juillet 2005. Son corps a été retrouvé dans un fossé quelques jours plus tard par une équipe de recherche qui comprenait son mari.

Dans sa décision écrite, la commission des libérations conditionnelles a noté que Michael White avait des relations de soutien avec sa fille, sa famille et certains parents de sa femme.

Il a déclaré qu’il était dans une relation amoureuse depuis janvier 2019 et qu’il s’était fiancé en décembre dernier, et que sa fiancée avait une “pleine appréciation” de son histoire.

Bien que White soit évalué comme un risque élevé de violence domestique, il n’y a aucune inquiétude quant à sa relation actuelle, a déclaré le conseil.

“Cette relation a été supervisée de près, sans aucun problème connu ni facteur de stress identifié. En fait, cette relation est considérée comme forte, mature et durable”, a écrit le conseil.

La prochaine période de semi-liberté donnera à White plus de possibilités de passer la nuit dans la communauté, ce qui devrait contribuer au développement continu de sa relation, a déclaré le panel.

Des conseils continus sont “raisonnables et nécessaires” compte tenu de la nature de l’infraction de White et de son risque évalué de violence conjugale, a-t-il déclaré.

White s’est montré motivé et disposé à demander de l’aide tout en vivant à la maison de transition, a déclaré le conseil. Il a également travaillé à temps plein, a-t-il ajouté.

Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 24 août 2022.