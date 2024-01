Un homme reconnu coupable d’homicide involontaire dans le meurtre de l’ancienne star des Saints de la Nouvelle-Orléans, Will Smith

NOUVELLE-ORLÉANS — Un homme qui a tiré sur l’ancienne star des Saints de la Nouvelle-Orléans, Will Smith, à la suite d’un accident de la route il y a près de huit ans, a été reconnu coupable d’homicide involontaire.

Le jury a délibéré pendant plus de quatre heures et est parvenu à son verdict dans les plus brefs délais. nouveau procès de Cardell Hayes peu après minuit samedi, ont rapporté les médias. Il risque jusqu’à 40 ans de prison.

Le jury a acquitté Hayes de tentative d’homicide involontaire suite à la fusillade et aux blessures de l’épouse de Smith lors de la confrontation d’avril 2016.

Hayes, 36 ans, avait déjà été reconnu coupable en décembre 2016 d’homicide involontaire pour la mort de Smith et de tentative d’homicide involontaire pour avoir blessé par balle Racquel Smith. Mais le vote du jury a été de 10 contre 2 et la condamnation a été annulée après que la Cour suprême des États-Unis a interdit les verdicts non unanimes. Hayes était libéré sous caution après avoir purgé plus de quatre ans d’une peine de 25 ans.

Son nouveau procès a été retardé pour diverses raisons, notamment la fermeture des tribunaux pendant la pandémie de COVID-19.

Les procureurs ont clos leur dossier contre Hayes vendredi et la défense a choisi de ne pas appeler de témoins par la suite.

Le plus haut procureur de la ville a insisté lors de sa plaidoirie finale sur le fait que Hayes avait tiré inutilement.

“Une arme a été tirée par un seul homme”, a déclaré le procureur Jason Williams, tenant en l’air l’arme de poing que Hayes a tirée, touchant Smith huit fois – sept dans le dos – et touchant également la femme de Smith aux jambes.

Recommandé

L’avocat de la défense John Fuller a insisté sur le fait que les procureurs n’avaient pas prouvé que Hayes n’avait pas agi en état de légitime défense. Fuller a souligné un enregistrement d’un appel au 911 effectué peu de temps après la fusillade dans lequel Hayes peut être entendu en arrière-plan, affirmant que Smith avait déclaré qu’il avait l’intention de récupérer une arme à feu dans sa voiture.

Fuller a cherché à réfuter les affirmations des procureurs selon lesquelles Racquel Smith avait calmé son mari au moment où Hayes a ouvert le feu.

“Vous ne dites pas ‘Calmez-vous, ça n’en vaut pas la peine’ si vous n’êtes pas obligé de dire ‘Calmez-vous, ça n’en vaut pas la peine'”, a-t-il déclaré, faisant référence au témoignage de l’accusation sur les efforts de Racquel pour désamorcer la dispute.

Les preuves ont montré que Will Smith était en état d’ébriété au moment de la confrontation. Mais il n’y avait aucun témoin ni preuve médico-légale pour étayer l’affirmation de Hayes selon laquelle Smith avait brandi ou tiré une arme.

Smith, 34 ans, père de trois enfants, était un leader défensif de l’équipe des Saints qui a remonté le moral à la Nouvelle-Orléans après que l’ouragan Katrina a dévasté la ville en 2005. Il a contribué à mener l’équipe à une saison gagnante en 2006 et à un Super Bowl. victoire en 2010.

Hayes, qui possédait une entreprise de dépanneuse, jouait autrefois au football semi-professionnel. Il a un fils.