Un homme reconnu coupable de meurtre lors d’une fusillade dans une mauvaise allée dans le nord de l’État de New York

Un homme du nord de l’État de New York a été reconnu coupable mardi de meurtre au deuxième degré pour avoir tué par balle une jeune femme qui se trouvait dans une voiture qui avait roulé par erreur dans son allée. Il avait soutenu qu’il avait tiré le coup mortel par accident.

Dans la nuit du 15 avril, l’accusé, Kevin Monahan, a tiré deux coups de feu avec un fusil de chasse de calibre .20, dont l’un a touché une voiture transportant Kaylin Gillis, 20 ans, qui a été touchée au cou et est décédée peu de temps après. Mme Gillis et un groupe de six amis essayaient de trouver la maison d’un ami pour une fête du samedi soir lorsqu’ils ont emprunté l’allée d’un demi-mile de long de M. Monahan dans la ville rurale d’Hebron, dans l’État de New York, à environ 55 miles au nord d’Albany. .

Au cours du procès de deux semaines, M. Monahan, 66 ans, avait soutenu qu’il n’avait pas eu l’intention de tirer sur la voiture transportant Mme Gillis, mais avait trébuché sur son porche. Il a déclaré qu’il avait initialement tiré un coup de semonce après avoir vu une caravane composée de deux voitures et d’une moto arriver chez lui dans la nuit.

Il a été décrit par ses avocats comme « un vieil homme » qui avait été réveillé dans son lit et qui était terrifié à l’idée qu’« un groupe de maraudeurs » soit venu l’attaquer ainsi que sa femme, Jinx, qui se cachait à l’intérieur de la maison, également armée de munitions. un pistolet.