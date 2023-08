Un homme reconnu coupable de livraison, possession de cocaïne écope de 4 ans de probation, surveillance de la cheville, amendes – Shaw Local

Un homme reconnu coupable en décembre de livraison et de possession illégales de cocaïne a été condamné vendredi à quatre ans de probation pour crime, selon des documents du palais de justice du comté de McHenry.

Le juge du comté de McHenry, Michael Coppedge, a entendu le cas de Martell Baker, 39 ans, de Round Lake Heights, lors d’un procès devant banc.

Martell L.Baker (Fourni par le bureau du shérif du comté de McHenry)

Il a déclaré Baker non coupable des chefs d’accusation supplémentaires de livraison de un à 15 grammes de cocaïne et de possession de moins de 15 grammes de cocaïne, ainsi que de possession d’accessoires de consommation de drogue, selon les archives judiciaires.

Baker doit également effectuer 350 heures de service public, porter un moniteur électronique pendant un an et payer 5 238,95 $ d’amendes et de frais. Il ne doit pas sortir de chez lui entre 20 h et 7 h et s’abstenir de consommer de l’alcool, de la marijuana et de toute drogue illégale. Il est tenu de se soumettre à des dépistages aléatoires pour toutes les substances, selon les ordonnances de condamnation.

La police a arrêté Baker et une femme de Spring Grove, Symayah A. Cedzidlo, le 10 mars 2020, après avoir prétendument effectué une transaction de cocaïne, selon des requêtes déposées par les procureurs.

Ils avaient plus de 700 $ en espèces, de la cocaïne, une balance et des matériaux d’emballage en leur possession à l’époque, selon les requêtes.

Cedzidlo, 23 ans, a plaidé coupable de fabrication et livraison de 1 à 15 grammes de cocaïne. Elle a été condamnée à trois ans de probation avec des conditions spéciales, six mois de détention à domicile et a été condamnée à payer des amendes et des frais de 5 140 $, selon des documents judiciaires.

Dans les mois qui ont suivi la condamnation de Baker, il a engagé un nouvel avocat et a affirmé que son avocat avait commis une erreur dans sa défense. Il a déposé des requêtes pour un nouveau procès et un réexamen de son plaidoyer de culpabilité qui ont été rejetés, selon des documents judiciaires.