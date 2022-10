Un homme reconnu coupable d’avoir tué 6 personnes avec un SUV lors d’un défilé de Noël

MADISON, Wisconsin (AP) – Un homme du Wisconsin a été reconnu coupable mercredi d’avoir tué six personnes alors qu’il conduisait son SUV lors d’un défilé de Noël l’année dernière, mettant fin à un procès au cours duquel il s’était défendu de manière erratique et parfois conflictuelle.

Le jury a déclaré Darrell Brooks coupable de six chefs d’homicide intentionnel au premier degré. Il risque une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire pour chaque chef d’accusation.

Le jury a reçu l’affaire mardi et a délibéré pendant un total de 3 heures et 15 minutes jusqu’à mercredi matin avant d’annoncer qu’ils avaient rendu un verdict.

Brooks a conduit sa Ford Escape dans le défilé de Noël à Waukesha dans la banlieue de Milwaukee le 21 novembre quelques instants après avoir fui une dispute domestique avec son ex-petite amie, ont déclaré les procureurs.

Six personnes ont été tuées, dont Jackson Sparks, 8 ans, qui participait au défilé avec son équipe de baseball, et trois membres des Dancing Grannies, un groupe de grands-mères qui dansent lors de défilés. Des dizaines d’autres personnes ont été blessées, certaines grièvement.

Brooks a plaidé non coupable pour cause de maladie mentale cette année, mais a retiré son plaidoyer avant le début de son procès sans explication. Quelques jours avant le début du procès, il a révoqué ses défenseurs publics, choisissant de se représenter lui-même.

La procureure de district Susan Opper a appelé à la barre des policiers et des spectateurs qui ont témoigné avoir vu Brooks au volant du SUV.

Brooks a eu du mal à monter une défense, se lançant dans des contre-interrogatoires sinueux, refusant de reconnaître son propre nom ou la compétence du tribunal sur lui et marmonnant dans sa barbe que le procès n’était pas équitable.

Il a eu des disputes si intenses avec la juge Jennifer Dorow qu’à plusieurs reprises au cours de la préparation de la sélection du jury, elle l’a déplacé dans une autre salle d’audience où il pouvait regarder la procédure par vidéo et elle pouvait couper son microphone lorsqu’il devenait perturbateur.

Opper a déclaré aux jurés lors de ses plaidoiries mardi que le refus de Brooks de s’arrêter une fois qu’il est entré dans le parcours du défilé montre qu’il avait l’intention de tuer des gens.

Dorow a permis à Brooks de retourner dans la salle d’audience principale pour prononcer sa conclusion face à face avec les jurés. Dans un discours décousu et répétitif, il a tenté de soulever des doutes quant à savoir si l’accélérateur du SUV fonctionnait mal et si le conducteur avait simplement paniqué. Il a déploré qu’il n’ait pas pu voir ses enfants depuis son arrestation et a insisté sur le fait qu’il n’était pas un meurtrier.

Opper a répliqué lors de sa réfutation qu’un inspecteur de véhicules de la patrouille de l’État du Wisconsin avait témoigné plus tôt que le SUV était en bon état de fonctionnement. Elle a averti les jurés que Brooks essayait juste de jouer sur leur sympathie.

Todd Richmond, l’Associated Press