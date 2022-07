Un homme reconnu coupable d’avoir pénétré par effraction dans la maison de sa tante Joliet avec une hache condamné à la prison – Shaw Local

Un homme qui s’est représenté lui-même lors d’un procès où il a été reconnu coupable d’avoir pénétré par effraction dans la maison de sa tante à Joliet avec une hache a été condamné à purger plus de trois ans de prison.

Le 19 juillet, la juge Amy Bertani-Tomczak a prononcé une peine de 10 ans de prison contre Allen Gillaspie, 38 ans, de Marysville, Washington, que les jurés ont reconnu coupable de l’invasion de domicile du 5 février 2021 dans une résidence de Pandola Avenue à Joliet’s West Side .

L’ordonnance de condamnation de Bertani-Tomczak a déclaré que Gillaspie doit purger au moins 50% de sa peine de 10 ans et lui a crédité 487 jours déjà purgés dans la prison du comté de Will depuis le 20 mars 2021.

Cela signifie que Gillaspie pourrait finir par passer environ trois ans et sept mois en prison.

Gillaspie doit également purger un an et demi de libération surveillée obligatoire, autrement connue sous le nom de libération conditionnelle.

Après un procès de deux jours, le jury a passé environ 40 minutes à délibérer avant de déclarer Gillaspie coupable d’invasion de domicile, un crime de classe X passible d’une peine de 6 à 30 ans de prison.

Gillaspie a choisi de se représenter lors du procès. Il s’est désigné soit comme “accusé”, soit par son nom. Dans ses plaidoiries finales, Gillaspie a déclaré que les procureurs n’avaient pas placé “l’accusé” sur les lieux du crime. Il n’a pas précisé.

Pourtant, les procureurs adjoints du comté de Will, Dan Egan et Amanda Tasker, ont souligné les preuves d’ADN et d’empreintes digitales obtenues à partir de la hache que les médecins légistes ont lié à Gillaspie.

Les policiers ont récupéré la hache à l’intérieur d’un cabinet de curiosités cassé qui se trouvait dans la maison.

Tena Klimek, la tante de Gillaspie, a témoigné qu’elle était chez elle en train de prendre un café et d’attendre son mari lorsqu’elle a vu un véhicule s’arrêter rapidement dans son allée. Elle a dit avoir vu un homme sortir du véhicule et ouvrir la porte qui menait à l’arrière de sa maison.

Klimek a déclaré que lorsque l’homme s’est approché de la porte, elle a vu qu’il portait un masque facial et avait une barbe. Elle a dit qu’il portait une hache qu’il a utilisée pour briser la porte coulissante en verre à l’arrière de la maison.

Klimek a déclaré qu’elle avait couru par la porte d’entrée en criant, avait crié à l’aide et était tombée dans un banc de neige à l’extérieur.

“Je pensais que c’était le jour où j’allais mourir”, a déclaré Klimek.

Dans une déclaration à propos de Klimek, le procureur de l’État du comté de Will, James Glasgow, a déclaré qu’elle ne pourrait “jamais être indemnisée pour la terreur pure que Gillaspie lui a fait subir”.

“À son crédit, sa propre ingéniosité a empêché que cela ne soit plus tragique”, a déclaré Glasgow.