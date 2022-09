Un homme reçoit accidentellement un paiement de Rs 2 Crore de Google

Imaginez que vous vous réveillez un matin et voyez la notification sur votre téléphone que des crores ont été crédités sur votre compte. Que vas-tu faire? Ici, dans un incident similaire, Sam Curry, qui est un professionnel de la cybersécurité, s’est rendu sur Twitter et a déclaré qu’il avait mystérieusement été payé près de 250 000 $ par Google. Cependant, il n’a pu trouver aucune explication pour la même chose. Dans son tweet, il a écrit : « Cela fait un peu plus de 3 semaines que Google m’a envoyé au hasard 249 999 $ et je n’ai toujours rien entendu sur le ticket d’assistance. Existe-t-il un moyen de contacter Google ? (c’est OK si vous ne voulez pas le récupérer). Selon un rapport de Newsweek, Curry a affirmé qu’il menait parfois une chasse aux primes de bogues pour des entreprises telles que Google elle-même, il s’agit d’un arrangement où les gens sont payés pour aider les entreprises technologiques à trouver des vulnérabilités dans leurs logiciels. Cependant, il n’avait pas réussi à relier un paiement aussi important à l’un de ses services passés.

Avec cela, sa suspicion que Google avait envoyé cet argent par erreur s’est avérée fondée. Lors d’un entretien avec NPR, un porte-parole de Google a déclaré : “Notre équipe a récemment effectué un paiement à la mauvaise partie à la suite d’une erreur humaine.” Il a en outre ajouté : “Nous apprécions qu’il nous ait été rapidement communiqué par le partenaire concerné, et nous travaillons pour le corriger.”

Pendant ce temps, plus tôt, un homme aux États-Unis a été agréablement choqué lorsqu’il a remarqué que 50 milliards de dollars avaient été crédités sur son compte par erreur, et il était, pendant un certain temps, le 25e homme le plus riche du monde.

Selon un rapport du Daily Star, en juin 2021, Darren James, un résident de la Louisiane américaine, et toute sa famille ont été stupéfaits lorsque Darren a vu une notification sur son téléphone indiquant que son compte avait crédité 50 milliards de dollars. Dès qu’il a vérifié le compte bancaire, il n’en a pas cru ses propres yeux car il n’avait jamais vu une telle somme.

Il a dit qu’il n’avait ni gagné ni donné cet argent, il est venu par erreur. Darren lui-même travaillait auparavant comme agent d’application de la loi au ministère de la Sécurité publique de Louisiane et est maintenant devenu agent immobilier. Lorsqu’il a informé sa banque Chase, ils ont gelé ce montant après vérification. Cet argent est resté sur son compte pendant environ 3 jours mais il n’a pas pu l’utiliser. Après trois jours, cet argent a finalement été débité du compte.

