Un homme recherché se rend, dit qu’il en a assez des personnes avec lesquelles il vivait

Un homme a troqué la liberté contre la paix dans le Sussex au Royaume-Uni. L’homme recherché dont l’identité n’a pas été révélée est un criminel qui s’est rendu parce qu’il ne voulait plus être entouré de gens. Le fugitif était fatigué d’être avec les gens avec qui il vivait et préférait retourner en prison plutôt que de rester à l’extérieur. Cet incident étrange et unique en son genre a été partagé sur Twitter par un inspecteur du département de police du Sussex, Darren Taylor.

Dans son tweet, Darren dit que l’homme voulait « la paix et la tranquillité » et par conséquent, il s’est rendu. L’homme s’est rendu dans l’après-midi du 17 février vers 17 heures au poste de police de Burgess Hill.

Paix et calme! Un homme recherché s’est rendu à l’équipe hier après-midi après nous avoir informés qu’il préférerait retourner en prison, puis passer plus de temps avec les gens avec qui il vivait! Un détenu et retournant en prison pour purger un peu plus de temps seul pic.twitter.com/zCwLo0fgDQ– Inspecteur Darren Taylor (@InspectorDarren) 18 février 2021

Des réactions hilarantes arrivent sur les tweets de Darren. Une personne a décrit les nombreux problèmes de la vie pendant le verrouillage de Covid-19 et a déclaré qu’il y avait un hiver prolongé, des quarts de travail la nuit et que les journées étaient consacrées à l’école à la maison et à la toilette, à la formation des enfants. Il a dit en plaisantant qu’il sympathisait avec l’homme qui préférait le verrouillage au verrouillage.

Un autre utilisateur nommé Phil McDonald a également déclaré que l’action de l’homme qui s’est rendu est relatable.

Damien Honeyford, un utilisateur de Twitter, a également plaisanté sur l’incident et a déclaré qu’il comprend que le verrouillage est difficile mais que ce n’est pas la solution.

Se moquant de sa propre condition, un utilisateur a déclaré avoir tweeté le tweet de Darren et déclaré que la vie respectueuse des lois avait ses propres inconvénients.

Karen Murphy, un autre commentateur a tenu l’école à la maison responsable de la décision de l’homme. L’école à la maison est devenue l’alternative lors du verrouillage de Covid-19 qui a forcé tout le monde, y compris les enfants, à rester à la maison.

Un utilisateur a suggéré au policier de verrouiller cet homme chez lui car, selon l’utilisateur, ce serait la « vraie punition ».

Le fait que le verrouillage de Covid-19 ait eu un impact psychologique néfaste sur les gens a préoccupé plusieurs chercheurs. Au cours de la pandémie de Covid-19, la santé mentale de plusieurs personnes a été affectée.

Selon Nouvelles du ciel, rechercher par King’s College London et Ipsos MORI montre que près de 25% des personnes s’étaient disputées avec leur famille et leurs amis au sujet de leurs actions pendant le verrouillage de Covid-19.