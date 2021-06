Un homme recherché pour une fusillade choquante à New York est photographié après qu’un tireur a fustigé une victime à quelques pouces de deux jeunes enfants

Le NYPD a publié une image d’un homme soupçonné d’être lié à une horrible fusillade de jour qui a évité de justesse de tuer deux enfants innocents à New York.

La police a également partagé des images de vidéosurveillance poignantes d’un homme armé ouvrant le feu sur Hassan Wright, 24 ans, qui s’est caché derrière deux enfants pour éviter d’être abattu.

La police recherche un suspect soupçonné d’être impliqué dans une fusillade qui a presque tué deux enfants âgés de cinq et 10 ans Crédit : Twitter / NYPD

Le tireur tire plusieurs balles sur une cible alors qu’il entre en collision et s’accroche à deux enfants de 5 et 10 ans Crédit: Échec au crime NYPD

Le tireur s’est précipité sur sa cible à bout portant pour le frapper trois fois – mais d’une manière ou d’une autre, les enfants n’ont pas été physiquement blessés. Crédit: Échec au crime NYPD

L’un des suspects est décrit comme étant un homme portant des lunettes de soleil vêtu de noir et un second comme un homme à la peau claire portant une casquette de baseball blanche, une chemise rouge à manches longues et un short de couleur foncée.

Les forces de l’ordre ont déclaré que Wright était la cible d’un coup qui s’est déroulé sur l’avenue Sheridan dans le Bronx vers 18h45 jeudi.

Dans les images, on peut voir le jeune homme de 24 ans s’écraser sur les deux jeunes par derrière alors qu’il essaie d’éviter l’attaquant menaçant qui le poursuit avec un pistolet.

Alors qu’elle se trouve sur le trottoir, la victime se tortille sous les enfants, âgés de cinq et dix ans, jusqu’à ce que son agresseur ouvre le feu à quelques centimètres d’eux.

Au moins une douzaine de coups de feu ont été tirés sur la victime avant que le tireur ne s’enfuie en scooter, ont indiqué des sources policières au New York Post.

La cible visée a été touchée une fois dans le dos et une fois dans chaque jambe et se rétablit à l’hôpital du Bronx Liban, a indiqué la police à la publication.

Ils soupçonnent que la victime a été transportée en privé dans une Lexus blanche avec des étiquettes d’immatriculation temporaires du New Jersey avant l’arrivée des autorités sur les lieux.

La victime de 24 ans poursuivie par le tireur est entrée en collision avec les enfants Crédit: Échec au crime NYPD

On peut voir la victime de la fusillade s’accrocher aux enfants innocents pour le couvrir Crédit: Échec au crime NYPD

Cette voiture a été retrouvée abandonnée près de l’hôpital, a rapporté le Post.

La police n’a pas encore établi de mobile, mais pense que l’incident est « lié à un gang ».

« Ils tireront sur n’importe qui, à tout moment, devant des enfants, pendant la journée. C’est ce qu’il est devenu », a déclaré Rodney Harrison, chef du département de la police de New York.

« Nous avons besoin de nos policiers ici et nous devons nous assurer de déployer plus de flics, en particulier ici dans le Bronx. Nous assistons à de nombreuses violences qui vont et viennent. »

Incroyablement, aucun des deux enfants qui s’étaient éloignés des balles tirées n’a été touché malgré le fait que l’homme au sol les utilise comme boucliers humains.

Cependant, le bilan émotionnel est considérable.

C’est pourquoi des proches chercheraient un moyen de lancer un fonds participatif pour les aider à sortir du quartier.

Les policiers ont déclaré que le tireur avait tiré au moins 12 coups de feu, touchant l’homme au dos et à la jambe Crédit: Échec au crime NYPD

Un résident du Bronx nommé Kat, en a marre des fusillades.

« La violence armée est trop forte », a déclaré la femme au Post un jour après la fusillade.

« Tout est trop. C’est comme s’il était négligent… sans cœur », a-t-elle déclaré à propos du tireur.

La mère de 31 ans a expliqué comment la ville ne se sent pas en sécurité.

« Je vois toutes ces bêtises tous les jours toute la journée », a-t-elle déclaré.

Nilda Hock, une habitante de 75 ans qui vit à proximité de la fusillade, a déclaré au Post que l’état du quartier s’était dégradé.

« Beaucoup de mauvaises choses arrivent dans ce quartier », a-t-elle déclaré.