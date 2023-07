Un homme recherché pour les émeutes du Capitole arrêté après avoir transporté des explosifs près de la maison d’Obama | Nouvelles américaines

Un homme recherché pour son rôle présumé dans les émeutes du 6 janvier a été arrêté après avoir été surpris devant le domicile de l’ancien président Barack Obama à Washington DC avec des explosifs, a annoncé la police.

Taylor Taranto, 37 ans, a été poursuivi par des agents des services secrets après avoir été repéré à quelques rues du domicile de M. Obama avant de s’enfuir.

Il a un mandat ouvert sur des accusations liées à la émeutes au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021, deux responsables ont confirmé à l’Associated Press.

Les sources anonymes ont ajouté que Taranto avait proféré des menaces sur les réseaux sociaux contre une personnalité publique et qu’il avait été retrouvé avec des armes et du matériel pour fabriquer un engin explosif – bien qu’il n’ait pas été construit.

Personne n’a été blessé et il n’est pas clair si les Obama étaient chez eux lors de l’incident.

La police de Washington DC a arrêté Taranto pour avoir été un fugitif de la justice.

On ne sait pas quel a été le rôle de Taranto dans les émeutes du Capitole, le cas échéant, lorsque les partisans de Donald Trump ont pris d’assaut le bâtiment, battu des policiers et causé des dégâts dans le but d’annuler les résultats des élections de 2020.

Plus de 1 000 personnes ont été inculpées en relation avec l’incident, dont plus de 600 ont plaidé coupable, tandis que 100 autres ont été condamnées à l’issue d’un procès.

Quelque 550 accusés d’émeute ont été condamnés et plus de la moitié ont été condamnés à des peines de prison allant de six jours à 18 ans.