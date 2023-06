Un homme recherché pour le meurtre par balle de Robert Powell extradé vers le Royaume-Uni après avoir été arrêté au Maroc

Un homme a été extradé du Maroc vers le Royaume-Uni pour y être jugé pour meurtre suite à une fusillade dans l’Essex.

Nana Oppong, 43 ans, a été arrêtée pour avoir prétendument tenté d’entrer dans le pays d’Afrique du Nord en utilisant un faux passeport en septembre 2022.

Robert Powell, 50 ans, est décédé après avoir été abattu huit fois devant une fête près de Harlow, Essex, aux premières heures du 13 juin 2020. Crédit : Police d’Essex

Il voyageait d’Espagne à l’époque, a déclaré la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni.

Oppong était recherché après que Robert Powell, 50 ans, soit décédé après avoir été abattu huit fois devant une fête près de Harlow, Essex, aux premières heures du 13 juin 2020.

Il a été escorté au Royaume-Uni mardi par une équipe d’extradition du Joint International Crime Centre de la NCA.

Oppong, de Newham, dans l’est de Londres, a comparu mercredi devant le tribunal de première instance de Chelmsford dans l’Essex, accusé de meurtre, de lésions corporelles graves (GBH) et de possession d’une arme à feu, a indiqué la NCA.

Il a comparu jeudi devant le tribunal de la Couronne de Chelmsford, où il a été placé en détention provisoire, a ajouté la NCA.

Oppong était également recherché par le Metropolitan Police Service à la suite d’une enquête sur son utilisation présumée de la plate-forme de messagerie cryptée EncroChat.

Il doit faire face à des accusations de complot en vue de posséder des armes à feu dans l’intention de mettre la vie d’autrui en danger, de complot en vue de posséder des armes à feu, de complot en vue de fournir de la cocaïne et de blanchiment d’argent dans des procédures distinctes.

Steve Reynolds, directeur régional de la NCA en Espagne, a déclaré qu’Oppong avait été renvoyé au Royaume-Uni « pour faire face à la justice ».

L’enquêteur principal, le surintendant-détective Stephen Jennings, de la police d’Essex, a déclaré: « L’arrestation et l’extradition d’Oppong sont le résultat d’une excellente collaboration entre la police d’Essex et nos collègues des forces de l’ordre du monde entier, et cela ne s’arrête pas là.

« Nous travaillons jour et nuit pour obtenir justice pour la famille de Robert et tous ceux qui ont perdu un être cher à cause d’un crime violent.

« Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque suspect ne sera pas localisé, interrogé et finalement traduit devant les tribunaux. »

L’ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, a déclaré: « Le Royaume-Uni entretient une relation très positive avec le Maroc dans de nombreux domaines, notamment en travaillant en partenariat pour lutter contre le crime organisé grave.

« Le retour de ce suspect au Royaume-Uni pour y être jugé pour ces graves accusations est un résultat tangible de ce partenariat.

« Je suis reconnaissant de la coopération de nos partenaires marocains. »

John Sheehan, chef de l’extradition au Crown Prosecution Service, a déclaré: « L’équipe d’extradition du CPS a beaucoup travaillé avec nos partenaires – l’Agence nationale du crime, la police d’Essex, le ministère de l’Intérieur et le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement – ainsi qu’avec nos homologues marocains. afin d’organiser le retour de Nana Oppong, afin qu’il puisse être jugé dans notre pays. »