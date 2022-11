Un homme recherché en lien avec l’enlèvement «au hasard» d’une femme et d’un tout-petit qui se trouverait à Winnipeg: GRC

La GRC du Manitoba est à la recherche d’un homme qui, selon elle, a été impliqué dans ce qu’elle appelle l’enlèvement “au hasard” d’un tout-petit et d’une femme de 25 ans vendredi, après qu’elle s’est arrêtée pour aider un homme sur le bord de la route qui semblait être en détresse.

La femme et le bambin sont désormais en sécurité, mais la police recherche Michael Klimchuk, 62 ans, le suspect de l’enlèvement.

Lors d’une conférence de presse samedi après-midi, la GRC a décrit une série d’événements qui ont mené à l’enlèvement.

Vers 16 h 30 vendredi, la GRC a répondu à un signalement d’un homme consommant de la drogue et se comportant de façon erratique dans le stationnement d’un hôtel à Portage la Prairie, à environ 85 kilomètres à l’ouest de Winnipeg.

L’homme s’est entretenu brièvement avec les policiers, avant de mettre son véhicule en marche arrière et de percuter un véhicule de police.

Il a ensuite fait avancer le véhicule, essayant apparemment de frapper les policiers, avant de reculer à nouveau dans le véhicule de police et de finalement repartir, a indiqué la GRC.

Ils ont commencé une poursuite après le véhicule – une camionnette qu’ils ont trouvée avait été volée à Winnipeg – mais se sont arrêtés après que le conducteur a utilisé des tactiques dangereuses, comme conduire dans la circulation venant en sens inverse, a indiqué la police.

À un moment donné, l’homme a abandonné le véhicule, selon la police.

C’est alors que la femme de 25 ans s’est arrêtée sur le bord de la route près de Portage la Prairie pour aider l’homme, qui semblait être en détresse médicale.

Il faisait en fait semblant d’être en détresse médicale. Il est monté dans son véhicule et a exigé qu’elle le conduise à Winnipeg.

La femme et le ravisseur ne se connaissaient pas, a indiqué la GRC.

Selon la police, vers 17 h 20, la GRC a appris un appel au 911 d’une personne qui habitait à l’est de Portage la Prairie. Une voix masculine et féminine se sont fait entendre avant que l’appel ne soit déconnecté.

Les agents se sont rendus à la résidence d’où provenait l’appel téléphonique, où ils ont appris qu’une femme de 25 ans et son enfant de deux ans avaient été enlevés.

Leur véhicule a également été pris et les agents ont trouvé la camionnette du suspect à proximité.

Les informations fournies à la police les ont amenés à croire que l’homme se dirigeait vers Winnipeg, et une recherche a commencé impliquant la GRC et la police de Winnipeg, y compris les services aériens de la GRC et l’hélicoptère de la police de Winnipeg.

Vers 18 h 30, la femme qui avait été enlevée a contacté la police, leur disant qu’elle et sa fille de deux ans étaient en sécurité dans le quartier de Polo Park à Winnipeg. L’homme qui les a enlevés avait fui le véhicule, a-t-elle déclaré à la police.

“C’était une situation extrêmement difficile et nous tenons à remercier la victime qui a fait tout ce qu’elle pouvait pour assurer sa sécurité et celle de son enfant”, a déclaré le Sgt. a déclaré Julie Courchene lors de la conférence de presse de samedi.

La GRC a déclaré qu’une alerte Amber avait été créée et était en train d’être envoyée lorsque la femme a contacté la police.

Ils ont maintenant identifié Klimchuk, de Winnipeg, comme le suspect de l’enlèvement et disent qu’ils croient qu’il est toujours dans la région de Winnipeg.

Courchene a déclaré que Klimchuk est connu de la police.

Il mesure cinq pieds huit pouces et pèse 220 livres, a de longs cheveux bruns et des yeux bleus. Il a été vu pour la dernière fois portant une veste de camouflage et un pantalon de couleur claire.

Il est recherché pour plusieurs chefs d’accusation, dont deux chefs d’enlèvement et de séquestration, trois chefs d’agression armée contre un policier et possession de biens volés de plus de 5 000 $.

Toute personne ayant des informations sur son emplacement est priée d’appeler immédiatement la police locale.