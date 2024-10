Un homme recherché dans une affaire de mort a percuté un véhicule de police et s’est enfui dans un immeuble de Dayton

19 octobre — Un homme recherché pour des accusations liées à un décès survenu en 2023 a été arrêté après que la police a déclaré qu’il avait percuté un véhicule de police et s’était enfui dans un immense immeuble vendredi après-midi.

La zone autour d’un immense immeuble d’habitation a été bloquée et entourée de rubans jaunes et de dizaines de véhicules des forces de l’ordre.

Selon le lieutenant de police de Dayton Mark Ponichtera, vers 13 h 30, un détective du DPD a repéré une personne dont il savait qu’elle était recherchée pour abus flagrant sur un cadavre et falsification de preuves liées à un décès survenu en 2023 qui a été qualifié d’homicide.

Le lieutenant a déclaré qu’ils avaient tenté de rassembler d’autres unités de police et qu’après l’arrivée d’un policier en uniforme, ils avaient affronté l’homme.

L’homme est monté dans son véhicule et a percuté un véhicule de police banalisé pour échapper aux policiers, a déclaré Ponichtera, mais peu de temps après, il est sorti de son véhicule dans une station-service Sunoco sur Free Pike.

Une brève poursuite à pied s’est ensuivie, les policiers suivant l’homme dans un immeuble de 147 logements situé au 2765 Wentworth Ave., non loin de l’intersection des avenues Salem et West Siebenthaler.

Le lieutenant a déclaré que le complexe nécessite généralement une carte-clé ou que quelqu’un à l’intérieur bourdonne pour ouvrir la porte, mais a déclaré que les portes peuvent rester entrouvertes, ce qui semble être la façon dont lui et les officiers après lui ont obtenu l’accès.

Ponichtera a déclaré qu’au début, la police ne savait pas où se trouvait l’homme dans le bâtiment, ce qui a conduit de nombreuses unités de police à être appelées sur les lieux, affirmant que l’immeuble à grande échelle nécessitait une intervention policière à grande échelle. Il a déclaré qu’ils avaient également fermé le parking en raison d’un problème de « visibilité directe ».

De nombreux officiers portaient des armes d’épaule. Au moins une équipe Dayton K-9 est également intervenue pour aider à retrouver la personne.

Finalement, le lieutenant a déclaré qu’ils avaient déterminé que l’homme se trouvait dans un appartement au cinquième étage. Il a déclaré qu’en raison de la conception des appartements, « soit il sortait par la fenêtre, soit il sortait par la porte ».

La police a contacté le propriétaire de l’appartement et a constaté qu’elle connaissait le suspect, même si elle n’était pas dans l’appartement et a déclaré qu’elle ne savait pas si le suspect était à l’intérieur.

Une équipe SWAT est arrivée peu avant 17 heures, plus de trois heures après que la police de Dayton a réagi et fermé Wentworth Avenue.

Ponichtera a déclaré qu’une équipe de négociation avait également été appelée et qu’à un moment donné au cours de la poursuite et de la recherche, un signal 99, ou un appel à un officier ayant besoin d’aide, avait été émis, ce qui a conduit les équipes du bureau du shérif du comté de Montgomery à répondre également.

Le suspect n’a pas répondu aux tentatives de la police pour le contacter et peu avant 19 heures, la police a décidé d’ouvrir la porte et d’entrer dans l’appartement, en utilisant un robot de la Dayton Bomb Squad pour l’aider.

Ponichtera a déclaré que le suspect s’était rendu pacifiquement et que, malgré le grand dérangement des résidents de l’immeuble, il n’y avait eu aucun blessé, ajoutant que le véhicule de police qui avait été percuté avait été endommagé mais que le détective qui le conduisait n’avait pas été blessé.

Yolanda Ward, qui habite à proximité, faisait partie des nombreuses personnes qui attendaient devant le McDonald’s voisin pour savoir ce qui se passait et s’assurer que son frère qui habite dans l’immeuble va bien.

« Je n’ai rien entendu de mon frère », a-t-elle déclaré. « Il est un peu malade donc je ne sais pas s’il est sorti. »

Un autre homme à l’extérieur du fast-food, qui n’a pas donné son nom, a déclaré avoir vu comment l’incident avait commencé.

Il a déclaré qu’un jeune homme était assis dans un véhicule à la station-service BP adjacente lorsque la police de Dayton lui a dit de sortir et a tenté de le bloquer. La voiture de l’homme et un véhicule de patrouille se sont écrasés et l’homme a continué sa route avant de sauter apparemment hors du véhicule. voiture et a couru dans l’immeuble.

Ward a déclaré que les résidents utilisaient une carte-clé pour entrer dans le bâtiment, mais que quelqu’un aurait pu laisser l’homme entrer.

En plus des accusations, Ponichtera a déclaré que l’homme était une personne intéressée par l’homicide auquel ses accusations étaient liées.

Il a déclaré que le décès s’était produit sur l’avenue Richmond en 2023 et que le bureau du procureur avait initialement rejeté les accusations portées contre le suspect et demandé une enquête plus approfondie, et que récemment, l’homme avait été inculpé par un grand jury pour abus sur un cadavre et falsification de preuves. frais.

Le lieutenant n’a pas identifié le suspect impliqué dans la poursuite. Cependant, James Ernest Hancock, 49 ans, a été inculpé plus tôt cette semaine pour deux chefs d’accusation de falsification de preuves et un d’abus flagrant sur un cadavre lié à la mort de Matthew Thomas, 36 ans, en novembre 2023.

Thomas a été déclaré mort le 1er novembre après qu’un appelant au 911 a signalé avoir vu deux hommes apparemment mettre un cadavre enveloppé dans une bâche dans la plate-forme d’un camion dans un appartement du premier pâté de maisons de l’avenue Richmond.

La police a déclaré que le décès avait ensuite été déterminé comme étant un homicide.

Dans le cadre de l’enquête, l’unité des homicides de la police de Dayton recherchait une camionnette Ford rouge et blanche d’un ancien modèle. On ne sait pas exactement quelle était la marque, l’année ou le modèle du véhicule du suspect impliqué dans la poursuite de vendredi.