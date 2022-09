Un homme recherché dans plusieurs provinces arrêté par des patrouilleurs de Kelowna – Kelowna Capital News

Du fentanyl, de la cocaïne, du Dilaudid, des armes et de l’argent liquide figuraient parmi les objets volés dans les rues de Kelowna lors d’une récente perquisition.

Des agents de l’Unité de sécurité communautaire (CSU) de la GRC patrouillaient dans le secteur de la rue Saint-Paul et de l’avenue Cawston au centre-ville vers 13 h 30. le 23 septembre, lorsqu’ils ont vu deux hommes assis sur un banc se cachant derrière un parapluie.

L’un des hommes a été arrêté, recherché dans deux provinces et ayant eu plusieurs «contacts négatifs avec la police» à Kelowna dans le passé.

Une perquisition a permis de découvrir de grandes quantités de drogue et d’armes, y compris du matériel utilisé pour produire de la drogue.

L’homme fait maintenant face à des accusations supplémentaires de possession d’une substance contrôlée et de possession d’une arme à des fins dangereuses.

Le sergent Scott Powrie de la CSU a déclaré que des situations comme celle-ci prouvent à quel point les patrouilles à pied peuvent être efficaces et proactives pour arrêter les activités criminelles avant qu’elles ne se produisent.

«Les agents de la CSU de Kelowna ainsi que les règlements de la ville de Kelowna effectueront des patrouilles proactives dans le centre-ville afin d’améliorer la sécurité de nos entreprises et de notre résidence.»

L’enquête est confiée à la Couronne pour approuver les accusations.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Ville de KelownaCrimeGRC