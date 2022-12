Un homme recevra près de 18 millions de dollars pour une condamnation injustifiée à New York

Un homme qui a été libéré en 2015 après avoir passé un quart de siècle en prison pour un meurtre de touriste infâme recevra près de 18 millions de dollars en règlements juridiques de la ville et de l’État de New York, ont confirmé ses avocats vendredi.

Les avocats de Johnny Hincapie ont déclaré qu’il s’agissait de l’un des plus importants règlements pour une condamnation injustifiée de l’histoire de New York.

Hincapie, d’origine colombienne, faisait partie d’un groupe de jeunes hommes accusés d’avoir poignardé à mort le touriste de l’Utah, Brian Watkins, sur un quai de station de métro en 1990. Âgé de dix-huit ans à l’époque et sans antécédents criminels, Hincapie a déclaré qu’il avait été contraint d’avouer à tort le crime notoire de la fête du Travail.

Malgré la rétractation de ses faux aveux, ainsi que d’autres preuves à décharge, Hincapie a été reconnu coupable de meurtre et condamné à 25 ans de prison à perpétuité. Il a finalement purgé 25 ans, trois mois et huit jours avant que sa condamnation ne soit abandonnée.

Dans un communiqué publié vendredi, Hincapie a déclaré qu’il n’avait pas perdu de vue ce qui était arrivé à Watkins ce jour-là, qualifiant la mort de l’homme de “tragique”.

“Je n’ai jamais oublié la perte subie par sa famille”, a-t-il déclaré. “J’ai la chance que mon innocence ait finalement été reconnue par ma ville et mon état et j’attends avec impatience le prochain chapitre de ma vie avec ma famille.”

L’avocat Gabriel P. Harvis, qui représentait Hincapie avec son collègue avocat Baree N. Fett, a crédité Hincapie d’avoir poursuivi ses études derrière les barreaux et d’être un détenu modèle. Hincapie, qui a maintenant 50 ans, a obtenu son GED, ses associés, son baccalauréat et sa maîtrise en prison.

“Il est vraiment la dernière victime dans cette affaire car il lui a fallu si longtemps pour que son innocence soit enfin reconnue”, a déclaré Harvis à l’Associated Press. Il a dit que le grand règlement est une reconnaissance de “l’innocence et de ses qualités en tant que personne” de son client.

Harvis a déclaré précédemment que Hincapie “souffrait d’angoisse et de douleur émotionnelles et mentales graves après avoir été puni pour des crimes qu’il n’avait pas commis”.

Hincapie vit maintenant en Floride avec sa famille et a deux jeunes enfants, a déclaré Harvis.

Dans le cadre des règlements, la ville fournira 12,8 millions de dollars et l’État 4,8 millions de dollars. Nick Paolucci, porte-parole du département juridique de la ville de New York, a déclaré dans une déclaration écrite que le règlement « résout une affaire civile de longue date impliquant un crime horrible. Sur la base des conclusions du DA (District Attorney) et de notre examen, cet accord est juste et dans le meilleur intérêt de toutes les parties. »

Susan Haigh, l’Associated Press